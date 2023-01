Matteo Messina Denaro był najbardziej poszukiwanym przestępcą we Włoszech. Figurował na liście 10 najgroźniejszych gangsterów na świecie. Został zaocznie skazany na dożywocie m.in. za udział w mafijnych zamachach bombowych w 1993 roku podczas tzw. wojny cosa nostry z państwem włoskim czy za porwanie i zabicie 12-letniego Giuseppe Di Matteo, syna nawróconego mafioso. Ciało chłopca zostało rozpuszczone w kwasie.

Messina Denaro ma 60 lat. Kierował sycylijską mafią od 2006 roku, gdy aresztowany został poprzedni boss Bernardo Provenzano (zmarł siedem lat temu w więzieniu). Włoska prasa, pisząc o zatrzymaniu Diabolika, nazywa go "ostatnim ojcem chrzestnym".

Włochy. Boss cosa nostry w rękach policji

Szef cosa nostry został schwytany w poniedziałek w klinice onkologicznej w Palermo (Sycylia). Prokurator ujawnił, że zatrzymanie było możliwe dzięki podsłuchanym rozmowom telefonicznym krewnych Diabolika i innych gangsterów.

Włochy. Matteo Messina Denaro aresztowany. Ukrywał się przed służbami 30 lat

Pół roku temu karabinierzy ustalili, że Messina Denaro ma raka, był operowany i poddaje się chemioterapii. Rozpoczęli poszukiwania pacjenta, którego profil kliniczny odpowiadałby temu, jakim dysponowali na podstawie zdobytych informacji - pisze dziennik "La Repubblica".

Diabolik posługiwał się fałszywą tożsamością. Jako Andrea Bonafede trzy razy zaszczepił się przeciwko COVID-19 w rodzinnej miejscowości Castelvetrano na południu Sycylii. Pod tym samym nazwiskiem leczył się też w klinice w Palermo, gdzie w ciągu ostatnich dwóch lat przebywał co najmniej sześć razy.

Z analizy elektronicznych dokumentów ochrony zdrowia wynikało, że 16 stycznia rano mężczyzna, który może być poszukiwanym gangsterem, ma przejść chemioterapię w prywatnej klinice La Maddalena. W chwili zatrzymania Matteo Messina Denaro był nieuzbrojony i nie stawiał oporu. Miał na ręku zegarek wart 30 tys. euro. Pracownicy szpitala opowiedzieli dziennikowi, że ilekroć Diabolik przychodził na chemioterapię, przynosił wszystkim prezenty, m.in. oliwę.

Giorgia Meloni: Ciężki cios dla zorganizowanej przestępczości

Po schwytaniu Messina Denaro do Palermo przybyła premierka Giorgia Meloni. - To święto nasze i naszych dzieci. Dowód, że mafię można pokonać. Nie wygraliśmy jeszcze tej wojny. Nie pokonaliśmy mafii, ale wygraliśmy bardzo ważną bitwę. To ciężki cios dla zorganizowanej przestępczości - podkreśliła. Gratulacje śledczym złożył również prezydent Sergio Mattarella.

Szacuje się, że sycylijska mafia na handlu narkotykami, wymuszeniach i udziale w nielegalnym obiegu gospodarki zarabia od 15 do 20 mld euro rocznie.