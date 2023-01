Szef CIA ostrzegł Zełenskiego przed zamachem na jego życie. "To go otrzeźwiło"

Na 17 stycznia 2023 roku zaplanowana jest premiera książki amerykańskiego analityka politycznego Chrisa Whipple "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House" ("Walka jego życia: W Białym Domu Joe Bidena"). Autor informuje w niej m.in. o spotkaniu dyrektora CIA Billa Burnsa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas tajnej podróży do Kijowa w 2022, podaje "The Insider". W trakcie tej wizyty prezydent usłyszał o planowanym przez Rosję zamachu na jego życie. Został także ostrzeżony przez amerykański wywiad przed niesprowokowaną rosyjską inwazją na Ukrainę.

Ameryka ostrzegała publicznie przed rosyjską inwazją na Ukrainę

Jak podaje "The Insider", w styczniu 2022 roku dyrektor CIA, na zlecenie Joe Bidena, odbył tajną podróż do Kijowa, aby ostrzec przywódcę Ukrainy przed zamachem na jego życie.

Amerykanie już od miesięcy przewidywali wówczas, że Rosjanie zamierzają niebawem rozpocząć inwazję na Ukrainę, co szeroko komentowali na arenie międzynarodowej, zapowiadając między innymi sankcje, jakie mogą grozić w przypadku dalszej eskalacji konfliktu. "To było niezwykłe, że Stany Zjednoczone publicznie ujawniały takie informacje wywiadowcze" - podaje portal businessinsider.com. Sugerowało to wówczas, że Waszyngton był pewny swojej oceny intencji Rosji.

Mimo przewidywań USA (jak się okazało trafnych), prezydent Zełenski krytykował publiczne ostrzeżenia Ameryki, bo obawiał się, że takie informacje będą miały negatywny wpływ na ukraińską gospodarkę. Mówił, że Ukraina od lat przyzwyczajona jest do zagrożeń ze strony Rosji.

Plany zamachu na prezydenta Ukrainy. "To otrzeźwiło Zełenskiego"

Autor książki zaznaczył, że aby przekonać Zełenskiego, iż Rosja poważnie zagraża Ukrainie, dyrektor CIA tłumaczył prezydentowi w Kijowie, że rosyjskie siły planują zamach na jego życie. "To natychmiast zwróciło uwagę Zełenskiego; był zaskoczony, otrzeźwiony tą wiadomością" - napisał Whipple. "Wywiad był tak szczegółowy, że pomógł siłom bezpieczeństwa Zełenskiego udaremnić dwa oddzielne rosyjskie zamachy na jego życie" - cytuje autora książki "The Insider". Z kolei portal independent.co.uk podaje, że zdaniem ukraińskiej administracji od początku rosyjskiej inwazji takich zamachów na życie prezydenta mogło być aż 12. Za wszystkie odpowiada Kreml.

CIA przekazuje plan inwazji Putina na Ukrainę

Podczas wizyty w biurze Zełenskiego Burns podzielił się również szczegółowym "planem inwazji Putina". Jak twierdzi Whipple, dyrektor CIA zapowiedział rosyjskie plany ataku na lotnisko Antonow, na północ od Kijowa. Poinformował także o wykorzystaniu go jako miejsca desantu do ataku na stolicę Ukrainy.

Od lutego 2022 Ukraina otrzymała nie tylko miliardy dolarów pomocy od Waszyngtonu. Administracja Stanów Zjednoczonych podkreśla, że niezbędną pomoc w wojnie stanowią właśnie dane wywiadowcze dostarczane ukraińskiej armii. Inwazja Rosji na Ukrainę trwa 328 dzień.