Wciąż toczy się dyskusja na temat przekazanie Ukrainie niemieckich czołgów Leopard. Niemieccy politycy oraz eksperci coraz mocniej naciskają na kanclerza Olafa Scholza, aby szybko podjął decyzję w tej sprawie.

Johann Wadephul z opozycyjnej CDU ocenił, że w zasadzie już tylko kanclerz stoi na drodze do dostarczania Ukrainie leopardów. Z kolei minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP) powiedział gazecie "Augsburger Allgemeine", że dostawa leopardów Ukrainie nie może być tematem tabu. Polityk dodał, że nie ma obaw co do legalności takiego kroku. - Nie staniemy się stroną tej wojny, nie jest ważne, o jaki rodzaj broni chodzi - ocenił.

Jak donosi "Deutsche Welle" szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu Michael Roth (SPD) powiedział, że trzeba jak najszybciej porozumieć się co do tego, jak partnerzy mają obchodzić się ze sprawą czołgów.

Brytyjski minister obrony apeluje do Niemiec: Wyślijcie Ukrainie Leopardy

Kolejną osobą, która zaapelowała o działania do kanclerza Niemiec, jest brytyjski minister obrony Ben Wallace. - Według doniesień Polska jest bardzo chętna, by dostarczyć Ukrainie Leopardy. Podobnie - Finlandia. Wszystko zależy teraz od decyzji rządu niemieckiego - stwierdził w parlamencie brytyjski minister obrony Ben Wallace. - Apelowałbym do moich niemieckich kolegów, by to zrobić - dodał minister.

Minister Obrony Wielkiej Brytanii odniósł się też do dyskusji, czy Leopardy można traktować jako "broń ofensywną", której wysłanie mogłoby być w Rosji postrzegane jako zaostrzenie konfliktu przez Zachód.

- Jeśli używa się ich do obrony swego kraju, jestem przekonany, że to broń defensywną - stwierdził Ben Wallace. Podkreślił, że decyzje o dostawach podejmowane są zbiorowo, przez koalicję zachodnich sojuszników. - Niemcy nie są sami, a konferencja w Ramstein to pokaże - dodał polityk.

Wojna w Ukrainie. Premier Morawiecki z apelem do Niemiec

O zwiększenie dostaw ciężkiej broni ze strony Niemiec, wezwał w poniedziałek również premier Mateusz Morawiecki. - Nie ma żadnego powodu do blokowania wsparcia dla władz w Kijowie - powiedział podczas wizyty w Berlinie szef polskiego rządu.

Premier przywołał słowa niemieckiego filozofa i socjologa Jürgena Habermasa, który niegdyś podkreślił, że solidarność i demokracja stały się w Unii Europejskiej "towarem deficytowym". - W Europie potrzebujemy solidarności, więcej wysiłku na rzecz wspólnej politycznej perspektywy - powiedział Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że bez polskiej inicjatywy wyrzutnie Patriot prawdopodobnie nie zostałyby przekazane Ukrainie. - Głośno domagaliśmy się obecności wyrzutni pocisków Patriot na Ukrainie i nasz głos został wysłuchany, za to dziękujemy. Klęska Ukrainy może stać się preludium III wojny światowej. Dlatego nie ma powodu do blokowania lub odwlekania wsparcia - zaznaczył premier.

Szef CDU Friedrich Merz zaprosił premiera jako gościa honorowego na obchody 50-lecia pracy Wolfganga Schäublego w Bundestagu. Ten ostatni zacytował swojego politycznego mentora - byłego kanclerza Helmuta Kohla - który swojego czasu zaznaczył, że nie byłoby zjednoczenia Niemiec i wolnej Europy bez ruchu Solidarności oraz wolnej Polski.