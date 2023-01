Krytykował Rosję, woli walczyć po stronie Ukrainy. "Rosyjski Rambo" uznany za "zagranicznego agenta"

Artur Smoljaninow udzielił w ubiegłym tygodniu wywiadu "Nowej Gaziecie". Aktor stwierdził, że jest przygotowany do walki po stronie Ukrainy i zabijania rosyjskich żołnierzy. - Czuję tylko nienawiść do ludzi po rosyjskiej stronie frontu. A gdybym leżał tam na ziemi, nie byłoby litości - powiedział rosyjski gwiazdor.

Aktor opowiedział, że jego kolega walczy na froncie po stronie rosyjskiej. Smoljaninow stwierdził, że gdyby walczył przeciwko niemu, to "bez wątpienia zastrzeliłby go". - To dla mnie jedyna droga - zapewnił.

Rosyjski aktor uznany za "zagranicznego agenta"

Na te słowa zareagowało rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort uznał aktora za "zagranicznego agenta". Szef Komitetu Śledczego Aleksander Bastrykin polecił wszcząć postępowanie karne wobec aktora z powodu licznych wypowiedzi "skierowanych przeciwko Rosji".

Artur Smoljaninow już wcześniej nie szczędził słów krytyki wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Ubiegłego lata w jednym z wywiadów toczącą się wojnę nazwał "katastrofą, w wyniku której wszystko się zawaliło". W październiku ubiegłego roku moskiewski sąd rejonowy nałożył na niego grzywnę w wysokości 20 tys. rubli (ok. 1,9 tys. zł) pod zarzutem dyskredytowania rosyjskich sił zbrojnych.

Rosyjski aktor nagrał też piosenkę, której słowa nawiązywały do sytuacji na froncie. Śpiewa w niej o okupancie, domach bez prądu, dzieciach siedzących w schronach, spalonych książkach oraz o tym, jak "rosyjska noc dotarła do szkół i szpitali".

W jednym z wersów śpiewa o bunkrze, "w którym ukrywa się jeden führer, a łysy kucharz karmi führera łyżką". To odniesienie do Jewgienija Prigożyna, założyciela grupy Wagnera, który jest również nazywany "kucharzem Putina".

W październiku ubiegłego roku Smoljaninow uciekł z Rosji do Norwegii. W rozmowie z CNN przyznał, że granicę przekroczył pieszo. - Wystarczy przejść 30 metrów i przed tobą znajdują się zupełnie inni ludzie. Są tacy łagodni. Nawet ich wygląd jest inny - wspominał. Obecnie rosyjski gwiazdor mieszka w Łotwie.

Artur Smoljaninow zasłynął rolą w filmie "9. kompania". Jest to produkcja opowiadająca o losach młodych radzieckich żołnierzy, którzy wyruszają na misję do Afganistanu. Liuta, postać grana przez Smoljaninowa, to ostatni z żołnierzy, którzy przeżył i odpiera ataki wroga.

Po premierze filmu Smoljaninow został okrzyknięty "rosyjskim Rambo".

CNN przypomina, że produkcja bardzo przypadła do gustu Władimirowi Putinowi, który urządził specjalny pokaz w swojej rezydencji pod Moskwą. Rosyjski dyktator miał również osobiście rozmawiać z reżyserem Fiodorem Bondarczukiem oraz najważniejszymi aktorami, w tym Smoljaninowem.

- Film jest bardzo mocny. Opowiada o wojnie i ludziach, którzy znaleźli się w ekstremalnych warunkach podczas tej wojny i okazali się bardzo wartościowi - miał powiedzieć Putin, cytowany przez RIA Novosti.