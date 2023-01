Brytyjski policjant "seryjnym przestępcą seksualnym". Przez lata był bezkarny, choć wpływały zgłoszenia

Brytyjski policjant Andrew Carrick przez lata miał gwałcić łącznie 12 kobiet i znęcać się nad nimi. Mężczyzna w poniedziałek przyznał się do kolejnych zarzutów. Funkcjonariusz pozostawał bezkarny, choć do policji wpływały sygnały świadczące o jego agresywnych skłonnościach. Policja nazwała go wprost "seryjnym przestępcą seksualnym".

