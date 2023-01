Michaił Popkow jest uznawany za najbardziej krwawego rosyjskiego mordercę. Były policjant w Angarsku (rosyjskie miasto w obwodzie Irkuckim nad Angarą), obecnie określany jako "Wilkołak" czy "Angarski Maniak" odpowiada za zabójstwo 83 kobiet. Anonimowe policyjne źródła uważają, że ofiar mogło być ponad 200 - informuje Daily Mail. Obecnie przebywa w rosyjskim więzieniu i odsiaduje dwa wyroki dożywocia.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ruski agent!", "To, co robicie, jest skandalem". Tak wyglądało głosowanie nad uchwałą uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm Sejmie

Rosja. Seryjny rosyjski morderca Michaił Popkow chce wstąpić do wojska

Mimo popełnionych przez Michaiła Popkowa przestępstw rosyjskie władze zezwoliły państwowej telewizji "Wiesti Irkucka" na przeprowadzenie z nim wywiadu podczas pobytu w więzieniu. Do spotkania doszło, ponieważ Michaił Popkow miał prosić o dołączenie do bojowników grupy Wagnera (która rekrutuje m.in. więźniów do wojny w Ukrainie), twierdząc, że ma doświadczenie w radioelektronice z czasów poborowych Armii Czerwonej - donosi "Daily Mail". Gdy seryjnego mordercę zapytano o jego marzenie, Popkow odpowiedział, że chce wstąpić do wojska. - Nie zawaham się przyłączyć do wojny - mówił, cytowany przez "Daily Mail". - Chociaż jestem w więzieniu od 10 lat, nie wydaje mi się, żeby tak trudno było szybko nauczyć się nowych umiejętności - dodał Popkow. W wywiadzie powiedział też, że najgorsze są dla niego warunki zimowe podczas wojny. - Dla mnie najgorsze są najzimniejsze mrozy - powiedział Popkow.

Putin nie będzie już startował w wyborach? Trzech potencjalnych następców

Rosja. Michaił Popkow zabił 83 kobiety

58-letni obecnie Michaił Popkow zaczął zabijać po rzekomej zdradzie swojej żony. Wtedy też zaczął atakować kobiety, które samotnie przechadzały się ulicami Irkucka, Angarska lub Władywostoku. Jego ofiary były w wieku od 18 do 50 lat. Gwałcił je, a następnie zabijał siekierami, nożami, młotami, a nawet łopatami. Miał żonę i dziecko. W latach 1992 - 2010 dopuścił się ponad 80 morderstw m.in. w rodzinnym mieście Angarsk. Twierdził, że chce je "oczyścić z prostytutek". Nakłaniał ofiary, aby weszły do jego radiowozu, a następnie je gwałcił i zabijał. Ciała kobiet porzucał w lasach, na poboczach lub cmentarzach. Według oceny psychiatrycznej u Popkowa zdiagnozowano manię zabijania (stan, w którym człowiek ma potrzebę zabicia kogoś) - przekazuje "Daily Mail". Uznano go jednak za poczytalnego. Podczas pobytu w więzieniu powiedział, że żałuje swoich zbrodni. - Miałem dużo czasu, aby o tym myśleć - mówił.

Popkow przez wiele lat był nieuchwytny, aresztowano go dopiero w 2012 roku. Na dożywocie skazano go w 2015 roku. W 2017 roku przyznał się do kolejnych morderstw, więc w 2018 roku wymierzono mu kolejną karę dożywotniego więzienia.

Rosja i Białoruś rozpoczęły wspólne ćwiczenia jednostek lotniczych