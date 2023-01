Włochy. Szef mafii Cosa Nostra aresztowany. Ukrywał się przez 30 lat

Zobacz wideo Zatrzymanie gangstera, skazanego za zabicie sześciu osób

Matteo Messina Denaro był uznawany za jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie. Ukrywał się przed włoskimi służbami przez 30 lat, od 1993 roku.

Agencja informacyjna ANSA podaje, że mafioso został zatrzymany w poniedziałek rano w prywatnej klinice w Palermo na Sycylii, gdzie się leczył.

"Aresztowanie Matteo Messiny Denaro to wspaniała wiadomość. To historyczne osiągnięcie. To święto całego kraju. Gratulacje dla tych, którzy nad tym pracowali, poczynając od śledczych i organów ścigania. Dziś jest dzień szczęścia. Dobra robota. Niech żyją Włochy" - napisał Matteo Renzi, senator z Florencji.

Włochy. Matteo Messina Denaro aresztowany

Gangster został skazany zaocznie na karę dożywotniego pozbawienia wolności za udział w zabójstwach dwóch prokuratorów - Giovanniego Falcona i Paola Borselliniego - w 1992 roku - podkreśla Agencja Reutera. Grozi mu również dożywocie za udział w zamachach bombowych we Florencji, Rzymie i Mediolanie, w których zginęło 10 osób.

W 2022 roku włoska policja stwierdziła, że mimo, iż Matteo Messina Denaro zniknął na trzy dekady, nadal był w stanie kierować organizacją przestępczą.

