Nadal trwają działania poszukiwawczo-ratownicze mieszkańców zaatakowanego bloku w mieście Dniepr (środkowo-wschodnia część Ukrainy). "Do tej pory uratowano 39 osób, w tym 6 dzieci. Zginęło 25 osób, w tym jedno dziecko. 73 osoby zostały ranne, z czego również 13 dzieci. Nadal poszukiwane są 43 osoby. Całą dobę walczymy dalej o każde życie" - przekazał 15 stycznia po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak na miasto Dniepr

Według ustaleń służb w dziewięciopiętrowym bloku mieszkalnym w Dnieprze, który został zaatakowany 14 stycznia, mieszkało około 1700 osób. Ratownicy powiedzieli w rozmowie z dziennikarzami, że uratowali wielu mieszkańców, ponieważ słyszeli wołanie o pomoc, jednak niskie temperatury utrudniały im akcję ratowniczą. Burmistrz Dniepru Borys Fiłatow przekazał, że szanse na uratowanie kolejnych osób wciąż maleją. Dodał również, że zniszczone zostały dwie klatki schodowe oraz dziesiątki mieszkań. - Niektórych ludzi wyciągnięto żywcem; niektórzy zostali ciężko ranni. Wśród zabitych była 15-letnia dziewczyna - przekazała Natacha Butler z telewizji Al Jazeera.

"Pięć pocisków manewrujących Ch-22 zostało wystrzelonych nad terytorium Ukrainy z pięciu bombowców dalekiego zasięgu Tu-22m Sił Powietrznych Rosji. Atak przeprowadzono z rejonu Kurska oraz z wód Morza Azowskiego. Jeden z pocisków Ch-22 został wystrzelony z rejonu Kurska około godziny 15.30 14 stycznia 2023 roku - uderzył w wieżowiec w mieście Dniepr (przy ulicy Nabierieżnej Peremogii). Przybliżona lokalizacja startu, wysokość i prędkość lotu zostały wykryte za pomocą radaru. Nie ma wątpliwości, że był to pocisk Ch-22" - podały ukraińskie siły zbrojne.



Przed pociskiem Ch-22 Ukraińcy nie są w stanie się bronić. "Siły Zbrojne Ukrainy nie dysponują bronią zdolną do zestrzelenia tego typu pocisków. Od początku rosyjskiej agresji wojskowej na terytorium Ukrainy wystrzelono ponad 210 pocisków tego typu. Żaden nie został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Masa głowicy Ch-22 wynosi około 950 kg. Maksymalny zasięg wynosi do 600 km. Przy użyciu z dużych odległości odchylenie od celu może wynosić setki metrów. Tylko przeciwlotnicze systemy rakietowe, które w przyszłości mogą być dostarczane Ukrainie przez zachodnich partnerów (mowa o takich systemach jak Patriot PAC-3 czy SAMP-T), są w stanie przechwycić te cele powietrzne" - podały ukraińskie siły zbrojne.

Dniepr. Anastazja ocalała z wybuchu. Jej zdjęcia obiegły świat

Wojna w Ukrainie. Rosja potwierdza ataki przeprowadzone 14 stycznia w Ukrainie

W wyniku rosyjskich ataków przeprowadzonych 14 stycznia w Ukrainie uszkodzono również infrastrukturę krytyczną w Kijowie, Charkowie (wschodnia część kraju) oraz Lwowie (zachodnia Ukraina). Według najnowszych informacji siły powietrzne Ukrainy zestrzeliły 25 z 38 pocisków wystrzelonych przez rosyjskie wojska. Jednak te, które trafiły w obrane cele, spowodowały poważne zakłócenia w dostawach prądu do wielu miast. Od października Rosjanie zintensyfikowali ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, co powoduje częste przerwy w dostawie prądu, a tym samym mieszkańcy nie mają dostępu do wody oraz centralnego ogrzewania.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało w oświadczeniu 15 stycznia informacje na temat przeprowadzonych ataków na Ukrainę. Nie podało jednak, że zaatakowano m.in. budynek mieszkalny w Dnieprze. "14 stycznia 2023 roku przeprowadzono atak rakietowy na wojskowy system dowodzenia i kierowania Ukrainy oraz związane z nim obiekty energetyczne. Wszystkie planowane obiekty są trafione. Cel został osiągnięty" - podano.

