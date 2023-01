Białoruś. Andrzej Poczobut stanie przed sądem. Dziennikarzowi grozi nawet 12 lat więzienia

Andrzej Poczobut został aresztowany w marcu 2021 roku. Białoruski reżim oskarża go m.in. o rzekome "podsycanie wrogości narodowej" za artykuł o inwazji sowieckiej we wrześniu 1939 roku. Białoruskie KGB wpisało go na listę osób "uprawiających działalność terrorystyczną". Poczobutowi grozi nawet 12 lat więzienia.

W poniedziałek o godz. 18 przed Konsulatem Generalnym Republiki Białorusi w Białymstoku ma odbyć się akcja solidarnościowa organizowana przez Związek Polaków na Białorusi i Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

W listopadzie żona dziennikarza, Oksana, przytoczyła na Facebooku fragment listu otrzymanego niedawno od Andrzeja Poczobuta, który opisywał w nim oczekiwanie na proces.

"Myślę o tych, którzy siedzieli w tych murach w latach 40-50-tych i też czekali na proces. Było im trudniej, w tamtych latach było to prawdziwe piekło. Ich przykład dodaje sił. Nie wybieramy czasów, w których mamy żyć, ale wybieramy, jak żyjemy w tych czasach. Oczywiście nigdy nie myślałem, że historia nagle stanie się tak niebezpieczna, ale rzeczywistość zawsze zaskakuje. Na tym polega jej piękno" - napisał działacz.

Dziennikarz ma problemy zdrowotne, wymaga leczenia żołądka. W ostatnich miesiącach mocno schudł.

Andrzej Poczobut. Rusza proces dziennikarza

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz przekazał przed kilkoma dniami w Polskim Radiu 24, że polska dyplomacja dołoży wszelkich starań, by doszło do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Wiceminister podkreślił, że sprawa Andrzeja Poczobuta jest stale tematem podnoszonym przez Polskę w rozmowach z Białorusią oraz na forach międzynarodowych.

Przydacz przypomniał, że Związek Polaków na Białorusi jest uznany przez reżim Alaksandra Łukaszenki za organizację nielegalną.