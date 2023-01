- Dzisiaj cały dzień otrzymuję meldunki z Dniepru. Trwa tam usuwanie gruzu. Zaangażowane są wszystkie niezbędne służby. Dziękujemy wszystkim, którzy prowadzą akcję ratunkową - powiedział w niedzielnym wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak dodał, "na razie nieznany jest los ponad 30 osób, które mogły znajdować się w domu w momencie uderzenia rakiety terrorystów".

- Z gruzów wydobyto kilkadziesiąt osób, w tym sześcioro dzieci. Walczymy o każdą osobę! Akcja ratunkowa będzie trwała tak długo, jak długo będzie istniała choćby najmniejsza szansa na uratowanie życia - zaznaczył.

Z informacji przekazanych przez Zełenskiego wynika, że zginęło 30 osób, w tym 15-letnia dziewczyna.

- Są doniesienia, że dwoje dzieci straciło rodziców. Współczuję wszystkim, którzy stracili swoich bliskich - powiedział ukraiński prezydent.

Dniepr. Anastazja ocalała z wybuchu. Jej zdjęcia obiegły świat

- Chcę powiedzieć tym wszystkim w Rosji i z Rosji, którzy nawet teraz nie mogli wypowiedzieć choćby kilku słów potępienia tego terroru, choć wszystko doskonale widzą i wiedzą: wasze tchórzliwe milczenie, próby "przeczekania" tego, co się dzieje, zakończą się dopiero wtedy, gdy ci sami terroryści przyjdą po was pewnego dnia - zapowiedział Zełenski.

Zaznaczył, że "wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za terror: zarówno ci, którzy zabijają, jak i ci, którzy pomagają w zabijaniu".

Wojna w Ukrainie. Atak na blok mieszkalny w Dnieprze

Ukraiński sztab generalny poinformował, że rosyjska armia dokonała w sobotę 103 uderzeń w obiekty infrastruktury cywilnej. Rosjanie dokonali 3 nalotów bombowych, 50 rakietowych i 50 razy ostrzelali ukraińskie terytorium za pomocą artylerii.

Jedna z rosyjskich rakiet uderzyła w sobotę w blok mieszkalny w Dnieprze. Całkowicie zburzone są 72 mieszkania, ponad 230 jest zrujnowanych.

Dniepr to czwarte co do wielkości miasto Ukrainy, położone w środkowo-wschodniej części kraju.

