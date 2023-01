Tajemniczy konwój Rosjan w Mariupolu. Ponad 70 ciężarówek z "zębami smoka"

"W ciągu dnia ponownie wzmocniono wojskowe konwoje zaopatrzeniowe. Ponad 70 ciężarówek przewożących 'zęby smoka' ze strony rosyjskiej przez Mariupol w kierunku Berdiańska [także znajdującego się pod okupacją - red.]" - napisał w sobotę (14 stycznia) na Telegramie lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola, Petro Andriuszczenko. Jak dodał, na pojazdach wojskowych widoczne były litery "Z" i "V".

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Tegoroczna zima coraz trudniejsza dla Ukraińców. Dużym problemem jest brak prądu, ogrzewania i wody

Mariupol. Rosjanie przygotowują linie obronne

W okupowanym Mariupolu (w obwodzie donieckim, położonym nad Morzem Azowskim) przebywa ponad 30 tys. Rosjan. Wśród nich są kadyrowcy, Buriaci i poborowi, którzy przygotowują linie obronne. Okupanci zamieniają również port morski, który przed inwazją był hubem transportowym Ukrainy, w bazę wojskową - podaje agencja UNIAN. Co więcej, trwa rusyfikacja mieszkańców. Od stycznia nauczycielom, lekarzom i policjantom wydawane są rosyjskie paszporty.

Wspomniane przez Andriuszczenkę "zęby smoka" były używane w czasie II wojny światowej jako bariera przeciwczołgowa. Są to żelbetowe bryły o wysokości około metra. Mają uniemożliwić przejazd czołgom. Firma Maxar Technologies, zajmująca się technologiami kosmicznymi, opublikowała zdjęcie fortyfikacji w obwodzie ługańskim. "Zdjęcia przedstawiają rzędy cementowych piramid zbudowanych na wzór sowieckich linii obronnych" - pisze NEXTA.

Ukraina. Rozstrzelano 8-osobową rodzinę, w tym roczne dziecko

Brak wody, żywności, lekarstw. Dziennikarze liczą groby

Z Mariupola zostały gruzy. Panuje tam bardzo trudna sytuacja humanitarna. Brakuje m.in. żywności, wody, lekarstw, ogrzewania, środków higienicznych i łączności. Do tej pory trudno policzyć ofiary ostrzałów, ukraińskie władze mówią o dziesiątkach tysięcy zabitych.

Dziennikarze Associated Press naliczyli co najmniej 10 300 nowych grobów w Mariupolu i jego okolicach- większość z nich na cmentarzu Stary Krym. Dane przedstawili na podstawie analiz zdjęć satelitarnych od początku marca do grudnia 2022 roku. Ich zdaniem "liczba ofiar śmiertelnych może być trzykrotnie wyższa niż wcześniejsze szacunki", które wskazywały, że w mieście zmarło ok. 25 tys. cywilów.

30 września 2022 roku Mariupol wraz z obwodem donieckim został nielegalnie anektowany przez Federację Rosyjską. Aneksja ta nie została uznana przez demokratyczne państwa.

Wzrosła liczba ofiar ataku na Dniepr. Zełenski komentuje