Wojna w Ukrainie. Uderzenie rosyjskiej rakiety w blok w Dnieprze. Są zabici i dziesiątki rannych

Rosyjska rakieta uderzyła w blok w Dnieprze w sobotę po południu. Wówczas rozpoczęło się przeszukiwanie gruzu przez ukraińskie służby w poszukiwaniu ludzi.

Jak przekazał w mediach społecznościowych szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko, najmłodsza ranna osoba ma trzy lata. Wszystkie ranne dzieci trafiły do szpitala. W ciężkim stanie jest 9-letnia dziewczynka.

"Wieczna pamięć dla wszystkich, którym rosyjski terror odebrał życie! Świat musi powstrzymać to zło" - napisał wcześniej Wałentyn Rezniczenko.

Wojna w Ukrainie. Uderzenie w blok mieszkalny w Dnieprze

"Walczymy o każdego człowieka, o każde życie. Znajdziemy wszystkich zaangażowanych w ten terror. Wszyscy poniosą odpowiedzialność. Najwyższą odpowiedzialność" - zapowiedział szef władz obwodu dniepropietrowskiego. "Kara za te zbrodnie jest nieunikniona. Spalcie się w piekle, rosyjskie dranie" - dodał Wałentyn Rezniczenko.

Z kolei w Krzywym Rogu, mieście w środkowej Ukrainie, w rezultacie rosyjskiego ataku zginęła jedna osoba. "Rakieta uszkodziła budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Na miejscu pracują wszystkie służby. Szacowane są straty"- poinformował Rezniczenko.

Dniepr, to czwarte co do wielkości miasto Ukrainy, w środkowo-wschodniej części kraju. Wczesnym popołudniem niemal w całym kraju ogłoszono alarmy powietrzne, które obowiązywały na większości terytorium przez ok. dwóch godzin.

Rosja dokonała dzisiaj nalotów na terytorium niemal całej Ukrainy. Atakowany był Kijów, Charków, Lwów, Dniepr, Krzywy Róg, Winnica i Odessa.

Ukraina. Z powodu rosyjskiego ostrzału w większości regionów awaryjne wyłączenia

Minister energetyki Ukrainy German Gałuszczenko poinformował, że w związku z dzisiejszymi falami rosyjskich nalotów na obiekty infrastruktury, w większości regionów dochodzi do awaryjnych wyłączeń zasilania.

"Dziś wróg ponownie zaatakował krajowe instalacje energetyczne i sieci energetyczne. Do nalotów doszło w obwodach: charkowskim, lwowskim, iwano-frankiwskim, zaporoskim, winnickim i kijowskim"- napisał Gałuszczenko na Facebooku.

Dodał, że "najbliższe dni będą trudne". "Energetycy już pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Trzymajmy się! Każdy dzień przybliża nas do Zwycięstwa!" - stwierdził.

***

