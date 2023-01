W Szwecji od 1956 roku obowiązywało prawo na podstawie którego właściciele klubów czy barów byli zobowiązani do uzyskania specjalnych licencji, które umożliwiały organizację imprez tanecznych. 12 stycznia szwedzki rząd (Regeringskansliet - red.) zapowiedział w opublikowanym wniosku, że to 67-letnie prawo zostanie zniesione. Dokument musi jedynie zostać zatwierdzony przez Riksdag - jednoizbowy parlament Królestwa Szwecji.



Szwecja. Rząd znosi prawo wymagające licencji na taniec

W Szwecji wiele osób tańczy w klubach, organizowane wydarzenia taneczne cieszą się wielką popularnością. Jednak nie jest to możliwe w każdym klubie, a jedynie w tym, który uzyskał odpowiednią licencję, zezwalającą na organizację imprezy tanecznej. Teraz rząd chce znieść ustawę, którą wprowadzono w 1956 roku. Wówczas politycy chcieli zapobiec fali wydarzeń tanecznych w Szwecji. Według nich była to okazja do tego, aby młodzież spożywała alkohol bez opieki osób dorosłych. Władze uważały również, że ówczesna muzyka oraz taniec są niemoralne. "To długo oczekiwana reforma wolności. To nierozsądne, aby państwo regulowało taniec ludzi - przekazał szwedzki minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer, cytowany przez "Daily Mail". Dodał również, że zniesienie tego prawa znacznie zmniejszy problemy z biurokracją, z którą mierzy się wiele szwedzkich firm.

Szwecja. Parlament podejmie decyzję w sprawie organizacji imprez tanecznych w klubach

W 2016 roku szwedzki parlament ogłosił, że ustawa może zostać zniesiona. W 2018 roku zakończono sondę w tej sprawie. Wykazała ona, że te zezwolenia służyły obecnie zapewnianiu bezpieczeństwa w klubach. Zasugerowano również, aby zamiast zniesienia, zrewidować cały proces. Podczas pandemii COVID-19 zawieszono całą sprawę. Teraz nowy rząd ogłosił swoją propozycję, która wiele zmieni w obowiązującym prawie. Jeśli parlament ją zatwierdzi, wówczas właściciele klubów czy barów nie będą potrzebowali zezwoleń na taniec, jeśli nie będzie się on odbywać w przestrzeni publicznej. Jeśli natomiast wydarzenie taneczne będzie się odbywać w miejscu publicznym, organizatorzy będą musieli informować policję, aby mogła ocenić potencjalne zagrożenie - informuje "Daily Mail".

- Rząd znosi wymóg posiadania pozwolenia na taniec, który przez długi czas spotykał się z krytyką z kilku środowisk. Proponowana procedura składania wniosków, dotycząca tańca publicznego, będzie oznaczać uproszczenie dla zainteresowanych firm. Taniec spontaniczny nie podlega obowiązkowi zgłoszenia - zapewniła minister energii i przemysłu Ebba Busch w oświadczeniu wydanym przez szwedzki rząd. "Proponuje się, aby zmiany w prawie weszły w życie 1 lipca 2023 r." - napisano.

