Lisa Marie Presley nie żyje. Córka Elvisa Presleya zmarła w wieku 54 lat

"Z ciężkim sercem muszę podzielić się druzgocącą wiadomością, że opuściła nas moja piękna córka Lisa Marie. Była najpełniejszą pasji, najsilniejszą i najbardziej kochającą kobietą, jaką kiedykolwiek znałam" - przekazała w oświadczeniu matka artystki, Priscilla Presley.

Lisa Marie Presley w czwartek doznała zatrzymania akcji serca w swoim domu w Calabasas w Kalifornii. Artystka trafiła do szpitala, gdzie zmarła tego samego dnia.

Jeszcze dwa dni wcześniej - 10 stycznia - pojawiła się na rozdaniu Złotych Globów.

Lisa Marie Presley nie żyje

Lisa Marie Presley była jedynym dzieckiem słynnego wokalisty Elvisa Presleya i aktorki Priscilli Presley. Sama też zaangażowała się w działalność artystyczną, wydając m.in. trzy albumy ("To Whom It May Concern", "Now What" i "Storm & Grace"). Śpiewała też utwory swojego ojca.

W 1995 r. pojawiła się w teledysku Michaela Jacksona do piosenki "You are not alone".

W 1993 r., w wieku 25 lat odziedziczyła majątek po Elvisie Presleyu, szacowany wówczas na ok. 100 mln dolarów. W 2005 r. sprzedała 85 proc. akcji przedsiębiorstwa zarządzającego tym majątkiem.

Lisa Marie Presley była czterokrotnie mężatką - jej mężami byli muzyk Danny Keough, piosenkarz Michael Jackson, aktor Nicolas Cage i producent muzyczny Michael Lockwood. Była matką czwórki dzieci (w tym aktorki Riley Keough). Jej syn - Benjamin Keough - w 2020 r. popełnił samobójstwo.

