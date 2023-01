Setki pojazdów bojowych NATO w drodze do Polski. Jest nagranie

Do Holandii zaczął docierać transport bojowych pojazdów z USA, które mają stamtąd wyruszyć w podróż do Polski i Litwy. To czołgi Abrams i bojowe pojazdy piechoty Bradley. Mowa łącznie o ok. 1250 maszynach.

Pojazdy wojskowe z USA w drodze do Polski [NAGRANIE]

Pojazdy, które częściowo dotarły już do Holandii, mają zostać rozlokowane w jednostkach wojskowych w Polsce i Litwie. Na nagraniu udostępnionym przez agencję informacyjną AFP widać czołgi i pojazdy bojowe w holenderskim porcie. Stamtąd niebawem ruszą w dalszą podróż.

"Setki pojazdów armii amerykańskiej dotarło w środę w Holandii w celu przetransportowania ich do Polski i Litwy w celu wzmocnienia NATO, aby powstrzymać Moskwę przed atakiem na sojuszniczy kraj" - pisze AFP.

Pojazdy z USA, które trafią do Polski i Litwy mają wzmocnić wschodnią flankę NATO.

Pojazd bojowy Bradley. Czym jest?

Bradley to gąsienicowy bojowy wóz piechoty opracowany oraz produkowany przez FMC Corporation. Funkcjonuje on w dwóch wersjach - M2 i M3.

Wóz M2 Bradley jest produkowany w USA od 1980 roku. Jest przeznaczony do wsparcia czołgów. Bradley służy do przewożenia piechoty, zapewniając jej zabezpieczenie przed pociskami broni ręcznej oraz wsparcie, gdy przystępuje ona do działania poza pojazdem. M2 to jednostka zwiadowcza i transportowa, która mieści sześciu żołnierzy.

M3 to wersja bojowa przeznaczona też do walki z wrogimi czołgami. W założeniu Bradley'e miały być pojazdami wspierającym czołgi Abrams.