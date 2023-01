Rosyjski polityk Denis Dołżenka (do niedawna reprezentujący proputinowską partię Jedna Rosja) od 6 stycznia jest na wakacjach ze swoją rodziną w Dubaju. Podczas wypoczynku opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z córką ministra obrony Siergieja Szojgu, która w towarzystwie swojego partnera przebywała tam co najmniej od Nowego Roku. Polityk, publikując zdjęcie, skłamał, że jest on (i córka Szojgu także) w rosyjskiej Wołogdzie (miasto obwodowe nad rzeką Wołogda), ale niezależni rosyjscy dziennikarze ujawnili, że zdjęcie zostało zrobione w Dubaju.



Rosja. B. deputowany Denis Dołżenka zdemaskował córkę Siergieja Szojgu i siebie samego

Denis Dołżenka, były (w latach 2011 - 2016) deputowany Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Wołogdy, opublikował zdjęcie z córką rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu 7 stycznia w serwisie społecznościowym vk.com. Wraz z nią reklamował półmaraton ZaBeg, nad którym czuwa Ksenia Szojgu. Polityk podał lokalizację, w jakiej rzekomo zdjęcie zostało zrobione - rosyjskie miasto Wołogda.

Rosyjscy dziennikarze dostrzegli jednak na zdjęciu istotny szczegół. Na fotografii (w odbiciu w szybie) widać nazwę sklepu Louis Féraud, którego nie ma w tym rosyjskim mieście. Zauważono również, że tego dnia w Wołogdzie panowały siarczyste mrozy, a Dołżenko i córka Szojgu pozują w centrum handlowym w letnich ubraniach. Rosyjskie media ujawniły, że zdjęcie zrobiono w Dubaju, w "najbardziej luksusowym centrum handlowym" obok wieżowca Burdż Chalifa - podaje niezależny portal Meduza.

Rosyjski dziennikarz śledczy Siergiej Jeżow ustalił, że córka rosyjskiego ministra przebywała w hotelu Caesars Palace Dubai co najmniej od Nowego Roku. Koszt jednej nocy w tym hotelu około 40 tys. rubli (około 2,5 tys. zł).

Na kanale Troublemaker w serwisie Telegram opublikowano również film, na którym Ksenia Szojgu gra w golfa w Dubaju 9 stycznia wraz ze swoim partnerem Aleksiejem Stolarowem.

Podczas gdy propaganda nakłania Rosjan do udania się do zasypanych śniegiem okopów, Ksenia Szojgu (córka ministra obrony) i jej konkubent, popularny bloger YouTube Aleksiej Stolarow, świetnie się bawią na wakacjach w Dubaju

- brzmiał wpis pod filmem. Rosyjskie władze nie skomentowały tej informacji.

Doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko zwrócił uwagę, że córka Szojgu opuściła kraj, kiedy jej ociec straszył atakiem atomowym w związku z wojną w Ukrainie.

Pojechała tam z partnerem, który jest w wieku poborowym, ale nie został zmobilizowany

- napisał na Twitterze.

Rosja. Denis Dołżenka wydalony z frakcji zwolenników partii Jedna Rosja

10 stycznia Denis Dołżenka został usunięty z frakcji zwolenników partii Jedna Rosja. "Decyzję podjęło Prezydium Rady Naczelnej partii. Frakcja Jednej Rosji w Zgromadzeniu Ustawodawczym Obwodu i Kongresie zdecydowała o wydaleniu Denisa Dołżenki ze swojego składu i zainicjowała decyzję o odwołaniu z funkcji wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu ds. Polityki Gospodarczej i Własności" - podano w uzasadnieniu opublikowanym na Telegramie.





Denis Dołżenko, jak się okazuje, jeszcze przed pobytem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z wakacji w ciepłych krajach."Kiedy rodacy ryzykują życiem i bronią interesów naszego kraju z bronią w ręku, ktoś uważa za dopuszczalne, jak poprzednio, jechać na wakacje do luksusowych kurortów i relacjonować to na portalach społecznościowych" - krytykował zachowanie Dołżenki gubernator Regionu Wołogda Oleg Kuwszinnikow z partii Jedna Rosja, cytowany przez portal Meduza. Następnie sekretarz Rady Generalnej Jednej Rosji Andriej Turczak zapowiedział, że Dołżenko zostanie "pozbawiony legitymacji partyjnej".

Dołżenko się broni: A co, jeśli lekarze zalecili pobyt dziecka nad morzem?

Dołżenko stwierdził, że nie widzi powodów do krytyki. "Nie ma zakazu odwiedzania innych krajów, co oznacza, że nie dochodzi do naruszeń prawa o statusie posła. Poseł to nie wojskowy, to zwykły człowiek, także z własnymi problemami. Co, jeśli lekarze zalecili zabranie dziecka nad morze? Ze względów zdrowotnych dziecku zaleca się morskie powietrze i ciepło, dlatego wybrano ten kraj" - opowiedział partii Dołżenko, cytowany przez Meduzę.

