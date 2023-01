10 stycznia w samolocie Scoot TR993, który miał rozpocząć podróż z Tajpej - stolicy Tajwanu do Singapuru, doszło do pożaru powerbanku należącego do jednego z pasażerów. Dwie osoby odniosły niewielkie obrażenia.



Tajwan. Na pokładzie samolotu zapalił się powerbank

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na krótko przed startem samolotu, około godz. 19:40 na międzynarodowym lotnisku Taoyuan. Samolot przygotowywał się do lotu, gdy władze lotniska otrzymały informacje o pożarze.

"Lot Scoot TR993, lecący z Tajpej do Singapuru, wrócił do bramki po tym, jak akumulator należący do klienta przegrzał się, gdy samolot znajdował się na ziemi" - przekazały władze linii lotniczych Scoot, cytowane przez agencję Channel New Asia. Pożar początkowo zaczęły gasić stewardessy, które uspokajały pasażerów. Następnie na miejsce zdarzenia wezwano lotniskową straż pożarną. Pasażerowie nagrywali całe zdarzenie i wrzucali filmiki do internetu.

Tajwan. Po pożarze powerbanku ewakuowano pasażerów samolotu

Według informacji przekazanych przez linie lotnicze, poszkodowane zostały dwie osoby - właściciel urządzenia oraz jego towarzysz. Obaj doznali oparzeń palców dłoni. Udzielono im natychmiastowej pomocy medycznej.

Linie lotnicze Scoot zdecydowały o zmianie terminu lotu, po czym zapewniły 189 pasażerom, którzy znajdowali się w samolocie, zakwaterowanie oraz posiłki. Zdarzenie nie miało wpływu na pracę lotniska. Poszkodowanym pasażerom przebukowano bilety na kolejny dzień. "Scoot szczerze przeprasza za incydent. Bezpieczeństwo naszych klientów i załogi jest naszym najwyższym priorytetem" - poinformowali przedstawiciele linii lotniczej.

