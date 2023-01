Wielka Brytania wyśle czołgi Challenger 2 do Ukrainy. Jest potwierdzenie rządu

Premier Wielkiej Brytanii poprosił sekretarza obrony Bena Wallace'a o "współpracę z partnerami" w nadchodzących tygodniach, w celu "dalszego i szybszego wsparcia dla Ukrainy w tym dostarczenia czołgów".

REKLAMA

Zobacz wideo Ziobryści porzucą PiS? Ast: Nie ma takiego ryzyka. Szanujemy stanowisko Solidarnej Polski

- Przyspieszamy nasze wsparcie dla Ukrainy, dostarczając technologię wojskową nowej generacji, która pomoże wygrać tę wojnę. Oczywiste jest, że czołgi bojowe mogą zapewnić Ukraińcom możliwość zmiany zasad gry - przekazał rzecznik Downing Street, cytowany przez "Financial Times".

Brytyjski dziennik podaje, że jeśli dojdzie do zawarcia umowy na dostawę czołgów Challenger 2 dla Ukrainy, będzie to pierwszy przypadek, gdy kraj zachodni przekaże nowoczesne czołgi bojowe, a nie te pochodzące jeszcze z czasów sowieckich.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

"Wysłanie czołgów mogłoby również pomóc skłonić inne kraje NATO, w szczególności Niemcy, do pójścia w ślady Wielkiej Brytanii. Berlin jest pod presją, by dostarczyć niemieckie czołgi Leopard 2, które są używane przez kilku europejskich sojuszników" - pisze "Financial Times".

Challenger 2. Ile brytyjskich czołgów trafi do Ukrainy?

W poniedziałek informacje o planach brytyjskiego rządu przekazała Sky News. Brytyjska telewizja informowała, że do Ukrainy miałoby trafić około dziesięciu czołgów typu Challenger 2.

Sky News powołało się na anonimowe źródło. Rozmówca telewizji podkreśla, że czołgi "same w sobie" nie zmienią losów wojny. Ale ich wysłanie byłoby precedensem, bo dotychczas państwa Zachodu wzbraniały się przed wysłaniem takiego uzbrojenia do Ukrainy.

"Rząd zobowiązał się do utrzymania lub zwiększenia zeszłorocznego poziomu pomocy militarnej dla Ukrainy również w 2023 roku" - czytamy w oświadczeniu Ministry of Defence, które przesłano Polskiemu Radiu. Ministerstwo przypomniało, że Brytyjczycy wysłali już Ukraińcom między innymi ponad 200 pojazdów opancerzonych.

Andrzej Duda: Polska przekaże czołgi Ukrainie

Podczas środowej konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, ale w koalicji z innymi krajami.

- Podjęliśmy decyzję o tym, że takie wsparcie dla Ukrainy ze strony polskiej nastąpi. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. (...) Musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód, i tak dalej, które są w tym celu potrzebne - mówił na konferencji we Lwowie prezydent.

Podkreślił, że Polska przede wszystkim chce, żeby to była koalicja międzynarodowa. - I my, do tej koalicji międzynarodowej, podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego kompanii czołgów Leopard, która - mam nadzieję - w szeregu z innymi kompaniami czołgów popłynie w niedługim czasie różnymi drogami na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest - oświadczył prezydent.