W czerwcu Aleksiej Nawalny został nagle przeniesiony z więzienia, w którym odbywał karę 12 lat pozbawienia wolności, do kolonii karnej IK-G o zaostrzonym rygorze, która "słynie" z torturowania więźniów. 1 stycznia 2023 roku rosyjski opozycjonista został, po raz 10, przeniesiony do celi karnej na 15 dni za umycie twarzy w niewłaściwym czasie. Polityk trafił do celi z gorączką i kaszlem, a jego adwokatom odmówiono możliwości dostarczenia mu leków.

Rosyjscy lekarze wstawiają się za Aleksiejem Nawalnym. "Warunki przetrzymywania i wygląd budzą w nas ogromny niepokój"

Na warunki i stan zdrowia Nawalnego zwróciło uwagę 290 lekarzy (lista jest aktualizowana), którzy wystosowali list otwarty skierowany do Władimira Putina. Medycy apelują o to, by więzionemu opozycjoniście została udzielona natychmiastowa pomoc lekarska. Za niezależnym, rosyjskim portalem Meduza.io publikujemy całą treść listu.

"Panie Prezydencie, jesteśmy przedstawicielami środowiska medycznego i obywatelami Federacji Rosyjskiej. Naszym zadaniem jest leczenie ludzi i łagodzenie ich cierpienia. Nie możemy i nie mamy prawa ze spokojem patrzeć na umyślne wyrządzanie szkody dla zdrowia Aleksieja Nawalnego, które ma miejsce w kolonii poprawczej nr 6 Federalnej Służby Więziennej w obwodzie włodzimierskim" - napisali w pierwszej części lekarze.

Dalej zauważyli, że opieka lekarska jest gwarantowana każdemu obywatelowi w najważniejszym dokumencie w państwie - w konstytucji: "Każdy obywatel Federacji Rosyjskiej, zgodnie z artykułem 41 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, ma prawo do opieki zdrowotnej i opieki medycznej. Osoby zatrzymane i odbywające karę pozbawienia wolności (...) mają prawo do udzielania opieki medycznej, w tym w razie potrzeby w organizacjach medycznych państwowego systemu opieki zdrowotnej i miejskiego systemu opieki zdrowotnej".

"Żądamy zaprzestania znęcania się nad Aleksiejem Nawalnym"

"Warunki przetrzymywania i wygląd Aleksieja Nawalnego budzą w nas ogromny niepokój o jego życie i zdrowie" - napisali lekarze i dodali, że odmowa przekazania opozycjoniście niezbędnych leków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia Nawalnego. Zauważają też, że "z medycznego punktu widzenia jest oczywiste, że Aleksiej nie otrzymuje wystarczającej pomocy medycznej", a przetrzymywanie go w celi karnej jest w jego stanie zdrowia "bezwzględnie przeciwwskazane".

"Żądamy zaprzestania znęcania się nad Aleksiejem Nawalnym, żądamy zaprzestania wysyłania Aleksieja do SzIZO (celi karnej - red.), żądamy, aby lekarze cywilni mogli się z nim widzieć, a jeśli istnieją dowody, aby był hospitalizowany w szpitalu cywilnym na pełne badania i leczenie. Domagamy się realizacji prawa Aleksieja Nawalnego do pełnej opieki medycznej i przestrzegania artykułów Konstytucji Federacji Rosyjskiej, których jesteście gwarantami" - dodali autorzy apelu.

Pod listem podpisało się 290 lekarzy różnych specjalizacji, pochodzących głównie z Moskwy i Petersburga, ale też z Dzierżyńska, Niżnego Nowogrodu, Nabierieżnyje Czełnych, Jekaterynburga, Kazania, Saratowa w Rosji. Do apelu dołączyli się także rosyjscy lekarze, którzy żyją i pracują w Niemczech, Finlandii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Czechach, Szwajcarii, Estonii, Bułgarii czy Stanach Zjednoczonych.

31 maja 2022 roku Nawalny został oskarżony w kolejnej sprawie, dotyczącej rzekomego "tworzenia organizacji ekstremistycznej". W październiku do listy zarzutów dopisano m.in. "promowanie terroryzmu" i "rehabilitację nazizmu". Według prawników opozycjoniście może grozić do 30 lat więzienia.