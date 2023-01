Francja. Nożwonik zaatakował na ruchliwym dworcu w Paryżu. Ranił kilka osób

Zobacz wideo Wjechała w słup, okazało się, że zasłabła za kierownicą. Pomogli inni kierowcy i policjanci

Do ataku nożownika na dworcu kolejowym Gare du Nord w Paryżu doszło w środę rano, około godz. 6:40. Mężczyzna zranił nożem kilka osób. Jak podaje "Le Figaro", rannych zostało czworo pasażerów i funkcjonariusz służby granicznej. Według wstępnych informacji ich obrażenia nie są poważne.

Paryż. Atak nożownika na dworcu kolejowym

Według doniesień policjanci otworzyli ogień do napastnika, zranili go i obezwładnili. Służby zabezpieczyły teren, jednak z dworca Gare du Nord odjeżdżają już pociągi do Londynu i innych miast północnej Europy.

"Dziękuję służbom porządkowym za ich skuteczną i odważną reakcję" - napisał na Twitterze francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin.

Na razie nie wiadomo, co kierowało napastnikiem. Sprawę badają francuskie służby.

