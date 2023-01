Katelyn McClure oraz jej chłopak Mark D’Amico zorganizowali zbiórkę na rzecz bezdomnego weterana, w trakcie której zebrali aż 402 tysiące dolarów od 14 tysięcy użytkowników. W opisie zbiórki przedstawili historię Johnny'ego Bobbitta, który miał wesprzeć kobietę swoimi ostatnimi 20 dolarami, by ta mogła zatankować pojazd, gdy skończyło się jej paliwo.

REKLAMA

Jak podaje "The New York Times", początkowo McClure i D’Amico powiedzieli, że chcą zebrać 10 000 dolarów, aby Bobbitt miał wystarczająco pieniędzy na mieszkanie, samochód oraz na ogólne wydatki na życie przez pół roku. Uznał, że został oszukany po tym, jak dowiedział się, że w zbiórce zebrano 400 tys. dolarów, a on otrzymał tylko niewielką część tej kwoty - 75 tys. dolarów. Złożył pozew przeciwko parze, otwarcie przyznając, że historia jest nieprawdziwa.

USA. Zrobili zbiórkę dla weterana wojennego. Prawdziwa historia okazała się inna

Jak przekazał Bobbitt, para poznała weterana nie przy drodze, a w pobliżu kasyna. Do spotkania doszło jeszcze miesiąc przed rozpoczęciem zbiórki.

Dodatkowo śledczy dotarli do wiadomości, którą 32-latka wysłała do znajomego i w której przyznała się do oszustwa. Napisała tam o chęci manipulowania emocjami ludzi, którzy dowiedzą się o tej sytuacji. Swojego rozmówce poinformowała również o tym, że historia weterana i jego "datek" na benzynę było zmyślone.

Zobacz wideo Ratują życie bezdomnym pod Dworcem Centralnym. "To akcja patriotyczna"

Pomysłodawcy zbiórki skazani na więzienie

Wszyscy trzej sprawcy przyznali się do winy. Jak podają prokuratorzy, kobieta została skazana w piątek na trzy lata więzienia. Ponadto McClure została dożywotnio pozbawiona możliwości zatrudnienia jako pracownik publiczny - wcześniej pracowała w Departamencie Transportu w New Jersey.

Mark D’Amico jako pierwszy przyznał się do winy. Mężczyzna został skazany na pięć lat pozbawienia wolności.

W październiku Johnny Bobbitt otrzymał wyrok trzech lat w zawieszeniu. Musiał także zapłacić 25 000 dolarów odszkodowania. W ramach zawieszenia wyroku ma brać udział w programie, którego celem jest leczenie osób z uzależnieniami. Jeśli jednak nie będzie przestrzegał restrykcyjnego reżimu leczenia i rekonwalescencji, może grozić mu kara aż pięciu lat więzienia.

Zmyślona historia, która "się powtórzyła"

Władze poinformowały także, że w 2012 roku Johnny Babbitt zamieścił na swojej stronie na Facebooku podobną historię, do tej przedstawionej przez Katelyn McClure oraz Mark D’Amico. Twierdził w niej, że zamiast przeznaczyć pieniądza na kolację, pomógł pewnej kobiecie w potrzebie.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.