Kardynał George Pell nie żyje. Był "skarbnikiem Watykanu", miał 81 lat

W wieku 81 lat zmarł australijski kardynał George Pell, były arcybiskup Sydney i były prefekt Sekretariatu do spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Kilka lat temu został skazany za czyny pedofilskie i trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze. Po ponad roku oczyszczono go z zarzutów i zwolniono.

