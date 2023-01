USA. Jako chłopiec wrzucił do oceanu list w butelce. Odpowiedź przyszła po 37 latach

W 1985 roku jako 10-letni chłopiec Troy Heller wrzucił do Atlantyku list w butelce. Odpowiedź nieoczekiwanie nadeszła 37 lat później. List po huraganie Nicole został wyrzucony na brzeg, gdzie znalazły go Katie i Annie Carrmax, które zdecydowały się odnaleźć nadawcę.

REKLAMA

Zobacz wideo Huragan Dorian. Naukowcy na pokładzie łowców huraganów wlecieli w oko żywiołu

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

"PS ktokolwiek to znajdzie, niech do mnie zadzwoni lub napisze"

W 1985 roku podczas swojej podróży do Vero na Florydzie 10-letni Troy Heller wcisnął list do butelki Pepsi i wrzucił go do Oceanu Atlantyckiego. Na dole wiadomości dopisał "PS ktokolwiek to znajdzie, niech do mnie zadzwoni lub napisze". Pomyślałem, że wrzucę go do oceanu i zobaczę, dokąd trafi - powiedział Heller w rozmowie z "WLKY" - więc to po prostu niesamowite, że w końcu znalazł drogę powrotną - dodał.

Rodzina Carrmax zdecydowała się odnaleźć nadawcę wiadomości

List został odnaleziony w Sebastian na Florydzie w USA, około 20 kilometrów od molo, gdzie 37 lat temu 10-letni wówczas Troy wrzucił go do wody. Zauważyła go dwójka nauczycieli zbierających śmieci po przejściu huraganu Nicole, jednak zdecydowali się oddać tajemniczą butelkę z wiadomością spacerującej nieopodal rodzinie Carrmax.

Korzystając ze starych danych kontaktowych Troya zawartych w liście, Annie i Katie przeprowadziły internetowe śledztwo. Rodzina Carrmax całość przygody relacjonowała w swoich mediach społecznościowych. W końcu udało się odnaleźć mężczyznę o tym samym nazwisku, mieszkającego w Mount Washington.

Wiadomość wróciła do nadawcy po blisko 37 latach

Jak podaje mirror.co.uk Troy początkowo nie odebrał telefonu od nieznajomego numeru z Florydy. Po nieodebranym połączeniu Annie i Katie wysłały do mężczyzny wiadomość tekstową, która natychmiast zwróciła jego uwagę. Gdy tylko przeczytał o liście, od razu przypomniał sobie sytuację sprzed blisko 40 lat. Rodzina Carrmax odesłała list do Troya, który zdecydował się oprawić go w ramkę wraz ze zdjęciem zrobionym w czasie, kiedy jako młody chłopak zdecydował się wrzucić butelkę z notatką do oceanu.