Rosja. Generał zwolniony za klęski w Ukrainie wraca do łask. Wiadomo, co będzie robił teraz

Generał pułkownik Aleksander Łapin kierował Centralnym Okręgiem Wojskowym walczącym w Ukrainie. Pod koniec października został usunięty ze stanowiska. Teraz okazuje się, że rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej dało dowódcy jeszcze jedną szansę i mianowało go szefem sztabu sił lądowych rosyjskiej armii - poinformował we wtorek (10 stycznia) portal Meduza, powołując się na źródła w resorcie.

Rosja. Powrót generała. Pieskow: Są dekrety jawne i tajne

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej nie skomentowało oficjalnie nowej nominacji. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oznajmił jedynie, że Kreml nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć takim informacjom. - Są dekrety jawne i są dekrety oznaczone jako tajne - powiedział.

Łapin stracił stanowisko za klęski w Ukrainie

Grupa wojsk Centrum była pod dowództwem generała Łapina od początku wojny w Ukrainie i dotarła na obrzeża Kijowa. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich z północnej Ukrainy ugrupowanie zostało przeniesione na wschód kraju, gdzie zajęło m.in. Łyman (obwód doniecki), a następnie Lisiczańsk (obwód ługański). W związku z tym 4 lipca Władimir Putin odznaczył Aleksandra Łapina tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej.

Wkrótce generał Aleksander Łapin stracił swoją pozycję m.in. przez to, że zagroził bronią dowódcy zmobilizowanej jednostki, która wycofała się z linii frontu Swatowe-Kreminna bez rozkazu. Poborowy z Moskwy złożył wówczas na niego oficjalną skargę.

Krytyka Ramzana Kadyrowa i "kucharza Putina". Łapin jest "nieudacznikiem"

Poza tym, że Aleksander Łapin miał problem z kierowaniem rezerwistami, szybko też przestał sobie radzić na froncie. W październiku Ramzan Kadyrow i rosyjski oligarcha Jewgienij Prigożyn zaczęli go publicznie krytykować.

Kiedy armia ukraińska wyzwoliła Łyman, a rosyjskie wojska musiały się wycofać z regionu, przywódca Czeczenii nazwał generała "nieudacznikiem", który powinien zostać "wysłany na front, aby zmyć z siebie wstyd krwią". Stwierdził również, że jest "chroniony przez kierownictwo Sztabu Generalnego".

Do ataków na Łapina odniósł się w mediach społecznościowych doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. "Niech mordercy walczą i niszczą się nawzajem" - napisał 29 październiku na Twitterze, zaraz po doniesieniach o dymisji generała.

Dziennikarze "The Moscow Times" zauważyli, że Łapin został odsunięty od dowództwa zaledwie dwa dni po gorzkich słowach Kadyrowa - podaje Meduza. Oficjalnie poszedł on wówczas na trzytygodniowy urlop, by "odpocząć", a Centrum dostało nowego dowódcę.

