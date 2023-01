Rekordowy mróz w Rosji. Temperatura do -39 st. C. Zamknięte szkoły, zamarzające mieszkania

Od tygodnia w wielu rejonach Rosji padają rekordy zimna. Na obszarze Baszkirii (autonomiczna republika Rosji), w mieście Ufa, temperatura spadła do -39 st. C. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że ludzie pozbawieni są dostępu do ciepła, ponieważ z powodu mrozów pękają rury. Ostatnio tak niskie temperatury zanotowano w tym mieście w 1974 roku. Termometry wskazywały wówczas -37,6 st. C.

REKLAMA

Zobacz wideo Kable rozruchowe – czy wiesz, jak poprawnie ich używać?

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Rekordowe mrozy w Rosji

"Mieszkańcy republiki, proszę, abyście wychodząc z domu, ciepło się ubierali, uważali na drogach i uważali na siebie nawzajem" - apelował szef administracji Baszkirii Radij Chabirow na portalach społecznościowych. Według krajowych prognoz pogody w nocy i nad ranem w niektórych miejscach temperatura powietrza spadła nawet do -42 st. C.

Problemy z komunikacją miejską. Władze: to normalna sytuacja

Od środy 9 stycznia portal ufa1.ru na bieżąco relacjonuje dramatyczną sytuację mieszkańców miasta w republice Baszkirii. W niektórych miejscach szkoły i przedszkola przedłużyły swoje ferie zimowe. Także biura ograniczyły godziny pracy. Internauci donoszą o zamarzających mieszkaniach i pękających rurach w budynkach wielorodzinnych. Przez niskie temperatury w bakach aut zamarza paliwo. Zawodzi także komunikacja miejska, która w wielu przypadkach nie kursuje wcale, a jeżeli po godzinnych oczekiwaniach pojawi się autobus, jest on przepełniony i pozbawiony ogrzewania.

Stoję już od godziny - mówi autor nagrania pokazującego tłum oczekujący na autobus. Siergiej Paskin, zastępca dyrektora generalnego Bashavtotrans ds. transportu pasażerskiego tłumaczy, że trudności w kursowaniu komunikacji są zupełnie naturalne. - To normalna sytuacja, ponieważ są różne przypadki, w tym czynnik ludzki, kiedy kierowca zachoruje - powiedział cytowany przez portal prufy.ru.

W Baszkirii zamarzają mieszkania

Dostawcy prądu i gazu nie radzą sobie z rekordowo niskimi temperaturami, przez co część mieszkań pozbawionych jest ogrzewania. Internauci w mediach społecznościowych dzielą się zdjęciami zamarzniętych domów. Z powodu pękających rurociągów kilka mieszkań zostało odciętych od dostępu do ciepłej wody. Zamarza również kanalizacja.

W krajowej telewizji Rinat Zinnorow zastępca szefa odpowiedzialnego za sieci elektryczne Ufy zapewnił, że "wprowadzono reżim zwiększonej odpowiedzialności za nieprzerwane dostawy (prądu - przyp. red.) do odbiorców. Zapewniono pełną gotowość ekip naprawczych, sprzętu specjalnego, a także pojazdów, eliminując potencjalne incydenty w warunkach tak niskich temperatur".

Kolejny dzień mrozów

Według prognoz Centrum Hydrometeorologicznego Bash opublikowanych przez portal ufa1.ru w nocy z wtorku na środę temperatura powietrza spadnie do -35 st. C., a miejscami nawet do -40 st. C. 11 stycznia spodziewana jest temperatura od -21 st. C. do -26 st. C. Synoptycy wskazują, że w niektórych rejonach będzie cieplej, nawet do -16 st. C.