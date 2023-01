Zaginięcie Any Walshe zgłosił 4 stycznia szef kobiety, gdy ta nie pojawiła się w pracy - w firmie zajmującej się obrotem nieruchomościami Tishman Speyer. Policja od razu wszczęła śledztwo. Sprawdziła m.in. okolice domu 39-latki w Cohasset (ok. 30 km od Bostonu) w stanie Massachusetts, ale bezskutecznie. Aktualnie poszukiwania są prowadzone na szeroką skalę. Biorą w nich udział m.in. nurkowie, którzy przeczesują kolejne tereny. - Jest kochającą i lojalną żoną oraz matką trzech pięknych chłopców - powiedziała o zaginionej jej przyjaciółka.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Policjanci z "Archiwum X" doprowadzili do zatrzymania podejrzanego o popełnienie morderstwa sprzed 23 lat.

USA. Mąż Any Walshe złożył fałszywe zeznania. Trafił do aresztu

Policja przesłuchała męża kobiety, 47-letniego Briana Walshe'a. Z jego relacji wynika, że po raz ostatni widział żonę na początku stycznia. Pojechała taksówką na lotnisko, by polecieć samolotem do Waszyngtonu do pracy. Z kolei on 1 stycznia był z trójką ich dzieci w jednej z lokalnych restauracji.

Śledczy ustalili, że zeznania mężczyzny są nieprawdziwe. Ana nie jechała taksówką, ani nie odbyła podróży samolotem, a Brian nie przebywał z dziećmi we wskazanym lokalu - przekazała w poniedziałek (9 stycznia) prokuratorka Lynn Beland, którą cytuje CNN. Zamiast tego okazało się, że udał się do sklepu z narzędziami i kupił środki czystości. Wydał 450 dolarów. Zapłacił gotówką.

- Fakt, że zadano mu konkretne pytanie i udzielił nieprawdziwej odpowiedzi, która doprowadziła do wycofania śledczych z terenu, spowodowała wyraźne opóźnienie w poszukiwaniach zaginionej Any Walshe - przekazała prokuratorka. - Te różne zeznania spowodowały opóźnienie w śledztwie do tego stopnia, że miał czas na pozbycie się dowodów - dodała.

Niedługo później śledczy w piwnicy domu małżeństwa znaleźli zakrwawiony nóż. Odkryli także, że Brian wyszukiwał w internecie odpowiedzi na pytanie "jak pozbyć się 50-kilogramowego ciała kobiety" oraz "jak rozczłonkować ciało" - podaje CNN.

Brian Walshe 8 stycznia trafił do aresztu. Następnego dnia został postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem wprowadzenia w błąd śledczych. Sąd Okręgowy w Quincy wyznaczył kaucję w wysokości 500 tysięcy dolarów.

Wałbrzych. 84-letni turysta z Niemiec zaginął w okolicach zamku Książ

Problemy prawne Briana Walshe'a, męża zaginionej Any

Brian Walshe miał w przeszłości kłopoty z prawem. Jak pisze "New York Post", mężczyzna ukradł byłemu koledze z klasy dwa obrazy Andy'ego Warhola, a następnie wykorzystał je do produkcji podróbek, które sprzedał na platformie eBay. Nabywcą był Ron Rivlin, właściciel Revolver Gallery w Los Angeles i jeden z czołowych w USA handlarzy dzieł sztuki pop-artowego artysty. W 2018 roku sąd oskarżył męża zaginionej Any Walshe o oszustwo. W 2021 roku przyznał się do winy i czeka na wyrok.

Mężczyzna jest również uwikłany w sprawę spadkową dotyczącą domu w Hull w stanie Massachusetts oraz testamentu ojca, który zaginął po jego śmierci. Kuzyn Walshe’a - wykonawca testamentu - twierdzi, że Brian został celowo wyłączony z prawa do dziedziczenia.

USA. 6-latek postrzelił nauczycielkę z broni matlki. Szokujące relacje świadków