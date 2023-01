6 stycznia w szkole Richneck Elementary School w Newport News w Wirginii 6-latek podczas lekcji postrzelił w klatkę piersiową 25-letnią nauczycielkę Abigail Zwerner. Żaden z pozostałych uczniów nie został ranny. Władze Wirginii będą teraz ustalać, na jakich zasadach chłopiec może zostać sądzony.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Gen. Koziej: Na Ukrainie są dwie wojny, zimna między Rosją a Zachodem i gorąca między Ukrainą a Rosją

USA. 6-latek postrzelił nauczycielkę na lekcji, bo chciała mu odebrać broń

Brittany Gregory, matka jednego z uczniów, który podczas strzelaniny był w klasie, przekazała, że jej syn wraz z innymi dziećmi pobiegł do innego pomieszczenia, gdy 25-letnia nauczycielka kazała im opuścić klasę. Sama wyszła jako ostatnia.

Według relacji kobiety nauczycielka skończyła czytać opowiadanie i miała zacząć lekcję plastyki, gdy 6-latek wyciągnął broń. - Chciała ją skonfiskować, doszło do szarpaniny i wtedy pistolet wystrzelił - powiedziała kobieta.

Kolejny rodzic przekazał mediom, że przed wydarzeniem rozmawiał z personelem szkoły o bezpieczeństwie w placówce. - Można było temu zapobiec, gdybyśmy wprowadzili więcej zabezpieczeń. Mają tu kamery, ale przede wszystkim w szkole nie było wykrywaczy metali. Nie było też obecności większych sił bezpieczeństwa, jak pracownicy ochrony - powiedział Mark Anthony Garcia, cytowany przez portal localtoday.news. Mężczyzna zastanawiał się też, dlaczego szkoły publiczne w Newport News nie zadbały bardziej o bezpieczeństwo dzieci, po atakach przeprowadzonych we wrześniu i grudniu 2021 roku. We wrześniu 16-latek oddał kilka strzałów w Heritage High School, raniąc dwóch 17-latków. Natomiast kilka miesięcy później, na parkingu Menchville High School, 18-letni Demari Batten śmiertelnie postrzelił 17-latka po meczu piłki nożnej.

W rozmowie z lokalnymi mediami rodzice zastanawiali się, dlaczego 6-latek został wpuszczony do szkoły z bronią.

USA. Sześciolatek postrzelił w szkole nauczycielkę

Newport News. Postrzelona nauczycielka padła na kolana i schowała się pod biurko

Jedna z uczennic, która tego dnia była w szkole, również opisała, co się działo, gdy wszyscy usłyszeli strzał. - Nauczycielka weszła do klasy i kazała nam się schować. Bałam się, więc weszłam pod swoje biurko, jak wszyscy - relacjonowała Novah Jones w rozmowie z CNN.

Lawonda Sample-Rusk odbierała wnuki ze szkoły, gdy chłopiec oddał strzał. Była wtedy w głównym biurze szkoły. - Chciałam sama zejść po nich do klas, ale wtedy nauczycielka, która została postrzelona, wbiegła do biura. Mówiła, żeby zadzwonić pod 911 - relacjonuje w rozmowie z CNN Sample-Rusk. 25-latka padła na kolana, po czym wczołgała się pod biurko. - Została postrzelona w klatkę piersiową. Trzech lub czterech nauczycieli, którzy byli w pomieszczeniu, na zmianę uciskali jej ranę i starali się, by nie straciła świadomości. Kilka minut później przyjechali pierwsi ratownicy - powiedziała Sample-Rusk.

Gdy wieść o tym, co się stało, dotarła do rodziców dzieci, natychmiast przybyli do szkoły. - Wszędzie na zewnątrz były policyjne helikoptery, ruch uliczny był zablokowany. Ludzie parkowali samochody i biegli do szkoły, by dostać się na miejsce zdarzenia - relacjonował Mark Anthony Garcia, rodzic jednego z uczniów. Jego syn powiedział, że gdy rozległ się strzał nauczyciel, z którym przebywał, kazał dzieciom wejść do klasy i zachować ciszę. - Dwie osoby płakały. Kiedy przyjechała policja, poszliśmy w inne miejsce - mówił syn Garcii.

USA. W prywatnym gabinecie Joe Bidena znaleziono tajne dokumenty

USA. 6-latek przyniósł do szkoły broń w plecaku. Należała do jego matki

Pistolet, który przyniósł do szkoły 6-latek został legalnie zakupiony przez jego matkę - przekazuje CNN. Chłopiec zabrał broń z domu i przyniósł ją w plecaku na lekcje. Szef policji w Wirginii Steve Drew przekazał, że śledczy zostali powiadomieni o strzelaninie około godz. 14.00 w piątek 6 stycznia. Gdy funkcjonariusze weszli do klasy, zastali skrępowanego już 6-latka. Chłopiec był agresywny i próbował bić pracowników szkoły oraz policjantów.

Burmistrz Newport News, Phillip Jones zapewnił, że osoby, które odpowiadają za to, że 6-latek miał dostęp do broni, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. - Dlaczego 6-latek miał broń, skąd wiedział, jak jej używać? Wciąż zmagamy się z faktem, że 6-latek może wnieść broń do szkoły i skrzywdzić swojego nauczyciela - powiedział Jones w rozmowie z CNN. W tym tygodniu szkoła została zamknięta dla dobra uczniów.

Prawo stanu Wirginia nie zezwala na sądzenie 6-latków jako dorosłych. Chłopiec jest też za mały, aby w przypadku uznania go za winnego trafić pod opiekę sądu dla nieletnich. Tamtejszy sąd może jednak pozbawić rodziców prawa do opieki i umieścić dziecko pod jurysdykcją Departamentu Opieki Społecznej - przekazuje localtoday.news.

Według najnowszych informacji 25-letnia nauczycielka przebywa w szpitalu, a jej stan jest określany jako stabilny.

Osiem martwych osób w domu w stanie Utah. Pięć z nich to dzieci