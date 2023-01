Brazylia. Półtora tysiąca osób zatrzymanych po zamieszkach. Ogromne zniszczenia kongresu

Półtora tysiąca osób zatrzymano do tej pory w Brazylii po zamieszkach w stolicy kraju. Dobę temu zwolennicy byłego, skrajnie prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro wdarli się do budynków Kongresu, sądu najwyższego i do pałacu prezydenckiego. Zrobili to w dwa lata po podobnym szturmie w Waszyngtonie, kiedy do Kongresu wdarli się zwolennicy Donalda Trumpa.

