Artur Smoljaninow udzielił wywiadu dla niezależnej "Nowej Gaziety. Jewropa". W rozmowie przekazał, że jeśli poszedłby na tę wojnę, to walczyłby po stronie Ukrainy. Dodał także, że "gwiżdże na to", czy Rosja zachowa się w obecnej formie, czy też "zamieni w radioaktywny pył"

REKLAMA

Zobacz wideo "Ruski agent!", "To, co robicie, jest skandalem". Tak wyglądało głosowanie nad uchwałą uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm Sejmie

Smoljaninow już niejednokrotnie krytykował rosyjską inwazję na Ukrainę. Sam wyjechał z Rosji jesienią ubiegłego roku.

Dwóch rosyjskich parlamentarzystów z szeregów kremlowskiej partii Jedna Rosja wezwało publicznie do ukarania Smoljaninowa. - Tacy aktorzy powinni natychmiast anulować wszystkie swoje kontrakty państwowe. Ze swojej strony zaapeluję do Komitetu Śledczego o wszczęcie postępowania karnego przeciwko temu zdrajcy - powiedział Sułtan Chamzajew, cytowany przez niezależny portal Meduza.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Inny deputowany do Dumy Państwowej, Jewgienij Popow, uznał słowa Smoljaninowa za "pogwałcenie praw i wolności obywateli rosyjskich". Zasugerował także, że Rosja powinna stworzyć mechanizmy prawne, które "ochronią Rosjan przed groźbami i pozbawiają obywateli uznanych za przestępców rosyjskiego paszportu".

Rosja: Reżim chce zakazać opozycjonistom powrotu do kraju

Moskiewski reżim zamierza zamknąć granice dla przeciwników Władimira Putina i wojny, którzy w ostatnich miesiącach wyjechali z Rosji. Już wcześniej prokremlowska propaganda nazywała takie osoby "zdrajcami" i "wywrotowcami". W Rosji każdy przejaw sprzeciwu wobec reżimu karany jest grzywną lub pozbawieniem wolności.

Według prokremlowskiego deputowanego Olega Morozowa, o tym, czy Rosjanin może wjechać do swojego kraju, decydować powinien sąd. Chodzi o osoby, które wyjechały w związku z wojną i przebywając za granicą, krytykują reżim.

Ciężkie walki o Sołedar. Rosjanie przełamali impas

Jeśli sąd uzna, że ktoś działał na szkodę reżimu, to powinien zostać uprzedzony, iż po powrocie do Rosji zostanie zatrzymany na 48 godzin. Wobec takich osób mogą zostać zastosowane przepisy o ograniczeniu praw, a nawet wszczęte postępowanie karne. Taka praktyka była stosowana w czasach Związku Sowieckiego. Opozycjonistów i obrońców praw człowieka zmuszano do wyjazdu z kraju i pozbawiano ich obywatelstwa.