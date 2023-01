Brazylia. Szturmujący pozostawili po sobie pobojowisko. Minister pokazał biuro. "Zbrodnia"

Od niedzieli w sieci publikowana jest masa nagrań i zdjęć z wtargnięcia tłumów do najważniejszych budynków administracji państwowej w Brazylii - brazylijskiego parlamentu, siedziby Sądu Najwyższego i Pałacu Prezydenckiego. Wielu komentujących zwraca uwagę, że obrazy z zamieszek do złudzenia przypominają atak na amerykański Kapitol ze stycznia 2021 roku.

Zamieszki w Brazylii. Ogromne zniszczenia w państwowych budynkach

Zwolennicy Jaira Bolsonaro wyszli na ulicę Brasilii w ubiegłym tygodniu - w dniu, w którym Luiz Inacio Lula da Silva został zaprzysiężony na urząd. Nie uznali oni porażki swojego kandydata w październikowych wyborach. W sobotę, w obawie przed protestującymi, władze rozstawiły zapory wokół budynków rządowych.

Na filmach zarejestrowano akty wandalizmu. Uwieczniony został m.in. jeden z protestujących, który wbija szyby w Pałacu Planalto, siedzibie prezydenta. Komentatorzy zwracają uwagę, że pałac jest architektoniczną perłą. Podobnie jak siedziby brazylijskiego parlamentu i Sądu Najwyższego budynek zaprojektował Oscar Niemeyer.

"Zobaczcie, co ci wandale tu zrobili"

Na jednym z nagrań prezydencki minister Paulo Pimenta pokazuje zniszczenia, jakie zastał w biurach pałacu prezydenckiego. - Jak widzicie, wszystko zostało zniszczone. Patrzcie, to jest monitor. To, co zostało tu zrobione, to zbrodnia, oburzająca rzecz. Zobaczcie, co ci wandale tu zrobili. Chaos. Zniszczyli dzieła sztuki, dziedzictwo kraju - mówi na nagraniu. Na filmie widzimy poprzewracane meble, zniszczony sprzęt elektroniczny, pozrywane obrazy.

Na nagraniu poniżej widzimy pobojowisko, jakie pozostawili po sobie protestujący, którzy szturmowali Sąd Najwyższy. Wnętrze budynku wygląda jak po kataklizmie.

W niedzielę zwolennicy byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro wtargnęli do budynków rządowych w stolicy kraju Brasilii. Protestujący domagali się ustąpienia nowo wybranego prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy. Po kilku godzinach siły porządkowe opanowały sytuację i usunęły manifestantów z budynków - dotychczas zatrzymano około 400 osób.

Sędzia Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes nakazał wojsku zlikwidowanie obozowisk, które rozstawili protestujący. Trwa śledztwo, które ma ustalić odpowiedzialnych za szturm na rządowe budynki.

Świat potępia szturm na budynki rządowe w Brazylii. Głos zabrał Bolsonaro

Brazylia. Szturm na Pałac Prezydencki, parlament i Sąd Najwyższy

W niedzielę w stolicy kraju doszło do protestów, manifestanci przełamali policyjne blokady i wdarli się do budynków rządowych. Policjanci użyli gazu łzawiącego, ale nie byli w stanie powstrzymać tłumu. Protestujący weszli między innymi do budynku brazylijskiego parlamentu, Sądu Najwyższego i Pałacu Prezydenckiego.

Po kilku godzinach służby porządkowe opanowały sytuację i odbiły budynki z rąk protestujących. Było to możliwe m.in. dzięki decyzji prezydenta da Silvy, który wydał dekret, umożliwiający administracji federalnej przejęcie władzy w dystrykcie stołecznym. Po zajściach gubernator stanu federalnego zdymisjonował sekretarza do spraw bezpieczeństwa. Ibaneis Rocha wyjaśnił, że służby nie poradziły sobie ze strzeżeniem obiektów.

Prezydenta Brazylii nie było w stolicy, kiedy protestujący weszli do pałacu. Był w regionie Sao Paolo. Na konferencji prasowej Luiz Inacio Lula da Silva nazwał protestujących fanatykami i faszystami, a winą za atak na budynki rządowe obarczył swojego poprzednika - Jaira Bolsonaro. Zapowiedział, że wszystkie osoby, które brały udział w zamieszkach, zostaną ukarane. Zarzucił też zaniedbania władzom stołecznego dystryktu, które w jego opinii nie chroniły w wystarczający sposób budynków rządowych.

Papież Franciszek apelował o modlitwę. Nagle zaczął mówić o Rosjanach

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro potępił "grabieże i inwazje na budynki publiczne" dokonane przez jego zwolenników, odrzucił oskarżenia prezydenta Luli da Silvy, jakoby podżegał do ataków na nie, broniąc jednocześnie prawa do pokojowych protestów, podkreślając, że są częścią demokracji. Polityk, który w październiku przegrał wybory i nie uzyskał reelekcji, opuścił kraj jeszcze przed zaprzysiężeniem swojego kontrkandydata. Po przegranej uznał swoją porażkę w wyborach. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Szturm zwolenników byłego prezydenta Bolsonaro na budynki rządowe w Brazylii potępili politycy z Europy i Stanów Zjednoczonych.