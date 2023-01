Świat potępia szturm na budynki rządowe w Brazylii. "Odrażające". Głos zabrał Bolsonaro

Gdy protestujący przełamywali policyjne barykady i wchodzili do budynków, prezydent Lula da Silva był w mieście Araraquara w regionie Sao Paulo, gdzie doszło do powodzi. Do stolicy wrócił na wieść o zamieszkach. Wcześniej nazwał protestujących fanatykami i faszystami, a winą za atak na budynki obarczył swojego poprzednika Jaira Bolsonaro. Zapowiedział, że wszystkie osoby, które brały udział w zamieszkach, zostaną ukarane. Zarzucił też zaniedbania władzom stołecznego dystryktu, które w jego opinii nie chroniły w wystarczający sposób budynków rządowych.

Szturm na państwowe budynki w Brazylii. Bolsonaro potępia "grabieże"

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro potępił "grabieże i inwazje na budynki publiczne" dokonane przez jego zwolenników, odrzucił oskarżenia prezydenta Luli da Silvy, jakoby podżegał do ataków na nie, broniąc jednocześnie prawa do pokojowych protestów, podkreślając, że są częścią demokracji.

"Pokojowe demonstracje w ramach prawa są częścią demokracji. Jednak grabieże i wtargnięcia na budynki publiczne, jakie miały miejsce dzisiaj, a także te, które praktykowała lewica w 2013 i 2017 r., wymykają się tej regule" - napisał Bolsonaro.

Polityk, który w październiku przegrał wybory i nie uzyskał reelekcji, opuścił kraj jeszcze przed zaprzysiężeniem swojego kontrkandydata. Po przegranej uznał swoją porażkę w wyborach. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Brazylia. Szturm m.in. na budynek parlamentu. Lula da Silva ogłasza dekret

Szturm zwolenników byłego prezydenta na budynki państwowe skrytykował m.in. prezydent USA Joe Biden.

Joe Biden: Wola narodu brazylijskiego nie może być podważana

"Potępiam atak na demokrację i na proces pokojowego przekazania władzy w Brazylii. Brazylijskie instytucje demokratyczne mają nasze pełne poparcie, a wola narodu brazylijskiego nie może być podważana" - napisał Joe Biden na Twitterze i dodał, że liczy na współpracę z prezydentem Lulą. Wcześniej, pytany przez dziennikarzy o komentarz do wydarzeń w Brazylii, amerykański prezydent określił szturm zwolenników Bolsonaro na budynki państwowe mianem "odrażającego".

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jake Sullivan oświadczył, że Stany Zjednoczone potępiają wszelkie próby podważania demokracji w Brazylii. "Prezydent Biden pilnie śledzi sytuację. Nasze poparcie dla demokratycznych instytucji Brazylii jest niewzruszone. Brazylijska demokracja nie ugnie się przed przemocą" - napisał Jake Sullivan na Twitterze. Sekretarz stanu Antony Blinken oświadczył, że USA przyłączają się do apelu prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy o natychmiastowe zaprzestanie ataków.

"Należy uszanować wolę narodu brazylijskiego i instytucji demokratycznych! Prezydent Lula da Silva może liczyć na bezwarunkowe poparcie Francji" - napisał w mediach społecznościowych francuski prezydent Emmanuel Macron.

Andrzej Duda: Demokracja nie jest doskonała, ale nic lepszego nie wymyślono

Krytycznie do wydarzeń odniósł się także prezydent Polski Andrzej Duda. "Demokracja nie jest doskonała. Bywa, że tylko 50 proc. +1 wyborców jest zadowolonych. Ale nic lepszego nie wymyślono by zapewnić ludziom pomyślność. Stąd instytucje demokratyczne, w tym wybory, to świętość. Prezydent wygrał i ma poparcie demokratycznego świata, w tym Polski!" - stwierdził Duda.

Atak na demokratyczne instytucje potępił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie szefa unijnej dyplomacji, który zaapelował o odpowiedzialność do brazylijskich przywódców politycznych, zwłaszcza byłego prezydenta Bolsonaro.

Brazylia. Szturm m.in. na budynek parlamentu i pałac prezydencki

Zwolennicy Jaira Bolsonaro wyszli na ulicę Brasilii w ubiegłym tygodniu, w dniu, w którym Luiz Inacio Lula da Silva został zaprzysiężony na urząd. Nie uznali oni porażki swojego kandydata w październikowych wyborach. Przedwczoraj w obawie przed protestującymi władze rozstawiły zapory wokół budynków rządowych.

Zabezpieczenia okazały się jednak niewystarczające. Gdy w stolicy kraju doszło do protestów, manifestanci przełamali policyjne blokady i wdarli się do budynków rządowych. Policjanci użyli gazu łzawiącego, ale nie byli w stanie powstrzymać tłumu. Protestujący weszli między innymi do budynku brazylijskiego parlamentu, Sadu Najwyższego i Pałacu Prezydenckiego.

Po kilku godzinach siły porządkowe opanowały sytuację i usunęły manifestantów z budynków - dotychczas zatrzymano kilkaset osób. Było to możliwe m.in. dzięki decyzji prezydenta da Silvy, który wydał dekret, umożliwiający administracji federalnej przejęcie władzy w dystrykcie stołecznym. Po zajściach gubernator stanu federalnego zdymisjonował sekretarza do spraw bezpieczeństwa. Ibaneis Rocha wyjaśnił, że służby nie poradziły sobie ze strzeżeniem obiektów.