Brazylia. Szturm m.in. na budynek parlamentu i pałac prezydencki. Lula da Silva ogłasza dekret

Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva ogłosił w niedzielę wieczorem naszego czasu dekret o interwencji w Dystrykcie Federalnym. To reakcja na protesty, do których doszło po południu w Brasilii. Polityk spotkał się po południu z dziennikarzami w Araraquara w stanie Sao Paulo. W trakcie szturmów na budynki państwowe nie było go w stolicy.

13 Fot. Eraldo Peres / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl