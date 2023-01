W niedzielę 8 stycznia papież Franciszek prowadził Anioł Pański w Watykanie. Po modlitwie duchowny odniósł się do prawosławnych świąt Bożego Narodzenia oraz wojny w Ukrainie.

Papież Franciszek o wojnie w Ukrainie. "Ukrainki i Rosjanki straciły swoje dzieci. Taka jest cena wojny"

Papież Franciszek zaapelował do wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra i do widzów, którzy oglądali transmisję w telewizji o to, by nie zapominali w modlitwie o Ukraińcach, którzy cierpią z powodu wojny. - Nie zapominajmy o naszych ukraińskich braciach i siostrach! Tak bardzo cierpią z powodu wojny! W te święta na wojnie, bez światła, bez ciepła. Tak bardzo cierpią! Proszę, nie zapominajcie o nich! - mówił papież, cytowany przez portal it.italy24.

Dalej jednak Franciszek nawiązał także do Rosjan. - Dzisiaj, patrząc na Matkę Bożą z Dzieciątkiem w szopce, jak je karmi, myślę o matkach ofiar wojny - o matkach żołnierzy, którzy zginęli w tej wojnie na Ukrainie. O matkach ukraińskich i matkach rosyjskich, o jednych i drugich. Ukrainki i Rosjanki straciły swoje dzieci. Taka jest cena wojny. Modlimy się za matki, które straciły synów żołnierzy, zarówno Ukraińców, jak i Rosjan - apelował papież.

Franciszek wcześniej mówił o obchodzonej w Kościele katolickim Niedzieli Chrztu Pańskiego. Wiernym zdradził, że rano w Kaplicy Sykstyńskiej ochrzcił grupę niemowląt - dokładniej dzieci pracowników Watykanu. Zgromadzonych zachęcił do tego, by dowiedzieli się o dacie swojego chrztu i ją świętowali. - Na pewno niektórzy z was nie znają. Zapytajcie o nią rodziców, krewnych. To nowe urodziny, urodziny wiary - mówił papież.

