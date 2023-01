Wierni mogą odwiedzać miejsce pochówku Benedykta XVI od niedzieli od godz. 9:00 czasu środkowoeuropejskiego - poinformowała 7 stycznia Stolica Apostolska. Emerytowany papież został pochowany 5 stycznia po odprawieniu mszy żałobnej, której przewodniczył papież Franciszek.



Śmierć Benedykta XVI. Joseph Ratzinger spoczął w Grotach Watykańskich

Emerytowany papież Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku. Pochowano go 5 stycznia 2023 roku w krypcie pod Bazyliką św. Piotra. Duchowny wybrał Groty Watykańskie jako miejsce swojego pochówku jeszcze w 2013 roku, przed swoją rezygnacją ze stanowiska papieża. W tym miejscu wcześniej znajdował się grób św. Jana XXIII - od 1963 do 2000 roku, a następnie pochowano tam św. Jana Pawła II - od 2005 do 2011 roku. Po beatyfikacji szczątki obu papieży przeniesiono do Bazyliki św. Piotra w Watykanie.

Joseph Ratzinger został pochowany w trzech trumnach. Pierwsza z nich była wykonana z drzewa cyprysowego. To w niej znajdowało się ciało Benedykta XVI podczas mszy pogrzebowej. Następnie została ona opieczętowana i zamknięta. Przed pochówkiem zostały w niej umieszczone medale oraz monety, które zostały wybite podczas pontyfikatu papieża. Włożono do niej również paliusz biskupi, który jest elementem stroju papieża w formie koła oraz akt z opisem pontyfikatu napisany w języku łacińskim, który umieszczono w metalowej tubie. Następnie trumnę włożono do trumny cynkowej, a tę do trumny z drewna orzechowego. Całość została włożona do grobu. Nagranie z pochówku Benedykta XVI zostało opublikowane w internecie.

