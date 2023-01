Ukraina zaatakuje Rosję? W tym przypadku Rosja powiedziałaby, że została zaatakowana przez NATO

Niedawno szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow udzielił wywiadu telewizji ABC News, w którym przyznał, że prawdopodobnie dojdzie do kolejnych ataków na terytorium Rosji. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział natomiast "Kyiv Post", że jeśli zajdzie taka potrzeba, Ukraina może dotrzeć na terytorium Rosji, by bronić swojego kraju. - Będziemy tam i nikogo nie będziemy pytać - powiedział, dodając, że "całe to gadanie o prowokowaniu kogoś jest czystym nonsensem".

Ukraina zacznie atakować Rosję? "Te słowa brzmią jak obietnica odwetu"

O słowa Budanowa i Daniły Wirtualna Polska postanowiła zapytać gen. Tomasza Drewniaka, byłego inspektora sił powietrznych. Jego zdaniem Ukraina może coś przygotowywać, nie będąc móc jednak liczyć w tej kwestii na pomoc NATO i USA, będzie musiała użyć broni własnej produkcji.

- W środku nie może być komponentów zachodnich. Bo inaczej Rosja powiedziałaby, że została zaatakowana przez NATO - stwierdził gen. Drewniak. - Pamiętajmy, że politycy mają za zadanie ostrzegać drugą stronę. Oprócz tego pokrzepiają własne społeczeństwo. Ukraina poddawana jest regularnym atakom, a te słowa brzmią jak obietnica odwetu - dodał.

W grudniu w Rosji doszło do dwóch ataków - na lotniska pod Riazaniem i Engelsem. Oba znajdują się około 800 km od granicy z Ukrainą. Ukraina nie przyznała się do ataków, Zdaniem wojskowego Rosja do tej pory nie spodziewała się ataku nawet kilkaset kilometrów od granicy. - Możliwe, że teraz przerzucają systemy przeciwlotnicze do ważniejszych ośrodków - powiedział.

Jak pisaliśmy, zdaniem płk. Piotra Lewandowskiego tego typu działania mogą zmienić obraz wojny w Ukrainie. - Wszystko zależy, ile będzie tych ataków. Jeżeli się okaże, że mamy do czynienia z dronami o zwiększonym zasięgu i że tych ataków jest dużo, to dla Rosjan będzie poważny problem - powiedział wojskowy.



Ukraina ostrzega: Rosja planuje "prowokacje nuklearne" w dwóch miejscach

Wojna w Ukrainie. Szef wywiadu o "coraz głębszych" atakach w Rosji

W wywiadzie dla ABC News Budanow nie potwierdził, jakoby atak z 26 grudnia na rosyjską bazę sił powietrznych Engels został przeprowadzony przez Ukrainę, choć zaznaczył, że widok ten go cieszy. Powiedział także, że ataki w Rosji będą "coraz głębsze", ale odpowiedzialność swojego kraju za nie będzie mógł skomentować dopiero po zakończeniu wojny. Dodał także, że "Krym jest terytorium Ukrainy". - Możemy użyć każdej broni na naszym terytorium - podkreślił.

