Aresztowanie Ovidio Guzmana. Sąd w Meksyku wstrzymał ekstradycję syna "El Chapo" do USA

Minister Spraw Zagranicznych Meksyku Marcelo Ebrard już w czwartek poinformował, że od września 2019 roku w USA wystawiony jest nakaz aresztowania Ovidio Guzmana, ale ewentualna ekstradycja nie będzie natychmiastowa. Powodem są względy prawne.

Aresztowanie Ovidio Guzmana. Ekstradycja do USA wstrzymana

CNN podaje za stacją Televisia, że zgodnie z decyzją sędziego federalnego syn "El Chapo" pozostanie przez 60 dni w areszcie prewencyjnym. Decyzja o ewentualnej ekstradycji ma zostać podjęta po przesłuchaniu Guzmana. Przebywa on w więzieniu federalnym o zaostrzonym rygorze Altiplano. CNN przypomina, że w 2015 roku z zakładu Altiplano przez długi na milę tunel uciekł jego ojciec, który obecnie odbywa karę dożywotniego więzienia w USA.

Sąd orzekł również, że młody Guzman nie będzie oczekiwał na decyzję ws. deportacji w izolatce, co pozbawiłoby go kontaktu z obrońcami i rodziną.

Meksyk. Aresztowanie syna "El Chapo", 29 ofiar śmiertelnych strzelaniny

Meksykańska armia w czwartek aresztowała Ovidio Guzmana lidera jednego z odłamów kartelu Sinaloa i jednego z głównych przemytników fentanylu do USA. Po tym doszło do bitwy pomiędzy kartelem i armią. Zginęło w niej 10 wojskowych i 19 przestępców. Członkowie kartelu podpalali również samochody w całym regionie i stawiali barykady na ulicach. Według oficjalnych informacji nie ucierpiał żaden cywil. W obawie przed większym rozlewem krwi do stanu Sinaloa wysłano dodatkowe oddziały wojskowe oraz zamknięto lotnisko w Culiacan.

Oprócz Ovidio Guzmana zatrzymano 21 członków jego kartelu. Jak mówił prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador, w operacji nie brały udziału amerykańskie służby. Syna "El Chapo" zatrzymano po raz pierwszy w 2019 roku, lecz wówczas upokorzone władze ugięły się i wypuściły go po fali brutalnej przemocy, rozpętanej przez Sinaloa.

