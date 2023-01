Prawie 30 ofiar strzelaniny po aresztowaniu "Szczura". Syna "El Chapo" już raz wypuszczono na wolność

Ovidio Guzman, pseudonim "El Ratón", czyli Szczur, po wczorajszym zatrzymaniu został przetransportowany helikopterem do więzienia federalnego w mieście Meksyk. Po tym doszło jednak do bitwy pomiędzy kartelem i armią. Zginęło w niej 10 wojskowych i 19 przestępców. Członkowie kartelu podpalali również samochody w całym regionie i stawiali barykady na ulicach. Według oficjalnych informacji nie ucierpiał żaden cywil. W obawie przed większym rozlewem krwi do stanu Sinaloa wysłano dodatkowe oddziały wojskowe oraz zamknięto lotnisko w Culiacan.

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador powiedział w piątek podczas konferencji prasowej, że państwo robi wszystko, by przywrócić normalność w stanie Sinaloa. Podkreślił, że udało się nie dopuścić do zaostrzenia sytuacji, kiedy nadal dochodziło do starć pomiędzy wojskiem i gwardią narodową a kartelem. - Wyrażamy żal z powodu śmierci wszystkich, którzy zginęli w czasie pełnienia służby - żołnierzy i członków gwardii - ale też pozostałych ofiar, ludzkich istnień - dodał prezydent Meksyku.

Oprócz Ovidio Guzmana zatrzymano 21 członków jego kartelu. Jak mówił prezydent Meksyku, w operacji nie brały udziału amerykańskie służby. Syna "El Chapo" zatrzymano po raz pierwszy w 2019 roku, lecz wówczas upokorzone władze ugięły się i wypuściły go po fali brutalnej przemocy, rozpętanej przez Sinaloa. Jego ojciec od 2016 roku przebywa w więzieniu w Stanach Zjednoczonych.

Wielka ucieczka "El Chapo" z więzienia

Wcześniej Joaquin Guzman dwukrotnie uciekł z więzienia o zaostrzonym rygorze w Meksyku. Ucieczka w 2015 roki była niezwykle spektakularna, w mediach nazywano ją nawet "ucieczką tysiąclecia". "El Chapo" zniknął pod posadzką brodzika w swojej celi. Przez półmetrową dziurę wszedł do długiego na półtora kilometra korytarza. I nie chodzi o surowy, ziemny tunel, ale korytarz z oświetleniem i wentylacją, z którego urobek w czasie prac wywożono specjalnym motocyklem przystosowanym do jazdy po szynach. Drugi wylot korytarza mieścił się na nieodległej budowie.

W ostatniej ucieczce, podobnie jak w tej kilkanaście lat wcześniej, prawdopodobnie pomogli strażnicy więzienni. I choć prezydent Meksyku mówił o narodowej hańbie i deklarował, że służby nie ustaną w poszukiwaniach mafiosa, to wielu zwykłych Meksykanów czekało na jego powrót. "El Chapo" to bowiem jeden z ostatnich bossów, którzy działali w starym stylu. Guzman potrafił doprowadzić elektryczność do miejscowej szkoły w Sinaloa, kupić kwiaty do kościoła czy załatwić transport lotniczy ciężko choremu dziecku. Kiedy aresztowano "El Chapo", w stolicy jego rodzimej prowincji wybuchły protesty.

"Guzman staroświecko łączy więc bezwzględność w interesach z miłosierdziem i hojnością wobec wielu zwykłych ludzi. Młodzi bossowie, którzy nastąpili po nim, oferują już tylko brutalny terror" - pisaliśmy w po ucieczce "El Chapo" z więzienia.

"El Chapo" został schwytany w 2016 roku, a w styczniu 2017 został wydany Stanom Zjednoczonym. Amerykańscy prokuratorzy twierdzili, że Joaquin Guzman, handlując narkotykami zarobił ponad 12 miliardów dolarów, a magazyn "Forbes" wymienił go jako jednego z najbogatszych ludzi na świecie.