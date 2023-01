Ukraińcy szydzą z decyzji Putina o zawieszeniu broni. "Obiecujemy nie strzelać im w plecy"

"Cynizm. Agresor, który ostrzeliwał ukraińskie miasta 24-25 grudnia i w sylwestra, zaproponował świąteczne 'zawieszenie broni' 6-7 stycznia. Czy po 10 miesiącach ludobójstwa, po setkach zniszczonych ukraińskich kościołów nie jest za późno, by Kreml pomyślał o Bogu?" - pyta w jednym z wpisów na Twitterze ukraińskie Ministerstwo Obrony.

W kolejnym resort z dużą dozą sarkazmu napisał, że z zadowoleniem przyjął ofertę Władimira Putina. "Rosjanie powinni obchodzić Boże Narodzenie i wszystkie kolejne święta razem ze swoimi rodzinami. Podczas przegrupowania okupantów obiecujemy nie strzelać im w plecy" - skomentowało ministerstwo.

Jest to już kolejny komentarz ze strony ukraińskiej po tym, jak Władimir Putin polecił rosyjskiemu resortowi obrony ogłosić rozejm w związku z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. Rosyjski dyktator zaapelował o identyczną decyzję ze strony Kijowa.

Ukraińska reakcja na rosyjską zapowiedź zawieszenia broni. "Cyniczna pułapka"

Doradca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak stwierdził, że jedynym zawieszeniem broni może być zakończenie przez agresora działań wojennych i opuszczenie okupowanych terytoriów.

Podolak przypomniał, że to nie Ukraina napadła na sąsiednie państwo, a deklaracje Kremla są propagandową sztuczką. - Jeśli Rosja chce zawieszenia broni, to proszę opuścić terytorium naszego kraju i będziecie mieli tymczasowe zawieszenie broni. Wtedy usiądziemy do stołu negocjacyjnego i omówimy kwestię reparacji, odszkodowań za zniszczoną infrastrukturę, za śmierć ludzi. Czyli nie ma potrzeby maskowania rozejmu, który jest fikcyjny. Jesteśmy za rozejmem, który naprawdę oznacza pokój - zaznaczył doradca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Zdaniem doradcy Szefa Prezydenckiej Kancelarii, Rosja chce pokazać rzekomo "humanistyczne podejście na wojnie" i nadal próbować przekonać europejskich partnerów Ukrainy do wywarcia presji na Kijów, by ten ustąpił na warunkach Kremla.

Mychajło Podolak dodał, że rosyjska Cerkiew nie jest autorytetem dla prawosławnych wiernych na świecie, ale propagandystą wojny, więc apele o świąteczny rozejm są traktowane jak "cyniczna pułapka". Mychajło Podolak stwierdził, że Rosyjski Kościół Prawosławny wzywał do ludobójstwa Ukraińców, podżegał do morderstw i nawoływał do militaryzacji Rosji.

"Jest dość proste rozwiązanie: zabierajcie swoje walizki, swoje graty i wynoście się do Rosji"

W podobnym tonie do rosyjskiej propozycji odniósł się szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. Ołeksij Daniłow powiedział, że zapowiedź dwudniowego zawieszenia broni ze strony Rosji jest cyniczna i pełna propagandowego kłamstwa.

Podkreślił jednocześnie, że strona ukraińska nie oczekuje od kraju-agresora niczego więcej jak opuszczenia okupowanych terytoriów, a propozycja rozejmu posłuży jedynie rosyjskiej propagandzie.

- Jest dość proste rozwiązanie: zabierajcie swoje walizki, swoje graty i wynoście się do Rosji. Kropka. Nie ma z nimi żadnych negocjacji. Pop jakiś tam wymyślił jakąś datę. To nie ma żadnego odniesienia do nas - powiedział Ołeksij Daniłow.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że z prośbą o ogłoszenie świątecznego rozejmu zwrócił się do Putina Patriarcha Moskiewski i Całej Rosji Cyryl. Przypomniał, że cerkiew moskiewska pozostaje całkowicie lojalna wobec kremlowskiego satrapy i błogosławi barbarzyńską wojnę. Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy zaznaczył, że strona ukraińska zrobi to, co będzie uważała za stosowne.

- Zasłaniają się świętami chrześcijańskimi? Dlaczego? Gdzie religia, gdzie te popy? Wysyłają na wojnę, żeby zabijać niewinne dzieci, kobiety. Zachęcają się do gwałtów. Co to za kapłani, co to za postępowanie? To kraj, który stracił zmysły - powiedział Ołeksij Daniłow.

Ukraina o propozycji Putina: Nawet ze świąt Bożego Narodzenia uczyniono narzędzie wojny propagandowej

Sekretarz parlamentarnej komisji Rady Najwyższej ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu Roman Kostenko również skrytykował rosyjską propozycję. Stwierdził, że moskiewskie władze nawet ze świąt Bożego Narodzenia uczyniły narzędzie wojny propagandowej.

- Kreml apeluje do strony ukraińskiej o zawieszenie broni, aby rzekomo dać obywatelom możliwość uczestniczenia w nabożeństwach bożonarodzeniowych - wyjaśnił Roman Kostenko. Jego zdaniem, przypuszczalnie Rosjanie chcą się w ten sposób dać sobie czas na przegrupowanie na liniach frontu.

- To rodzaj wojny propagandowej prowadzonej przez Federację Rosyjską. Próbuje przekonać, że zbliżają się święta, że to dni święte, że nie będą strzelać. To jest manipulacja z pomocą Cerkwi. Nic im nie pomoże. Mogą się przegrupowywać, ale chodzi o wojnę informacyjną - dodał Roman Kostenko.