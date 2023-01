Włoskie media piszą o "tajemniczym" stanie zdrowia papieża Franciszka, który od kilku tygodni, nawet na krótkich trasach, porusza się na wózku inwalidzkim. Z tego powodu coraz częściej dyskutuje się na temat jego ewentualnej abdykacji. "Fakt, że prekonklawe już się rozpoczęło i to dawno temu, nie powinien budzić żadnego skandalu. Po wyborze Karola Wojtyły zaczęło się ono mniej więcej w drugiej połowie lat 90., na niecałą dekadę przed śmiercią św. Jana Pawła II" - pisze włoski dziennik "il Fatto Quotidiano".

Wiadomo, że następcą papieża Franciszka będzie jeden z obecnych 117 kardynałów, którzy mają mniej niż 80 lat. Z tej grupy wymieniani są także tzw. papabili - prawdopodobni następcy papieża, z włoskiego "godny pozycji papieża". Którzy duchowni są wymieniani jako papabile?

Pietro Parolin - dyplomata Watykanu. "Towarzyszył Kościołom lokalnym w ich trudnościach"

Pietro Parolin to włoski duchowny, który od 2014 roku jest sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Na to stanowisko został mianowany w wieku 58 lat. Stał się najmłodszym watykańskim sekretarzem stanu od 1930 roku. Funkcję tę objął po kardynale mianowanym przez Benedykta XVI, który był krytykowany za brak umiejętności dyplomatycznych - a tych nie brakuje Parolinowi, który odpowiadał wcześniej za kontakty dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej z Hiszpanią, Włochami czy San Marino, przez lata pracował w Nigerii i Meksyku, a następnie odpowiadał za delegacje Watykanu podczas rozmów z władzami Wietnamu czy Izraela. W 2009 roku Benedykt XVI powołał go na nuncjusza Wenezueli, w czasie rządów Hugo Chaveza, którego relacje z Kościołem były bardzo napięte. Duchowny w ostatnim czasie - razem z papieżem Franciszkiem - mówił o gotowości Watykanu do prowadzenia mediacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, a także o konieczności służenia ubogim.

- Przede wszystkim jest to wspaniały kapłan. Będzie mógł wspierać papieża w reformowaniu Kurii Rzymskiej. Jestem pewny, że jako współpracownik Franciszka będzie bardzo skuteczny. Dał się poznać jako dobry negocjator. Bardzo zrównoważony. Ma też wielkie doświadczenie międzynarodowe. I co ważne, towarzyszył on Kościołom lokalnym w ich trudnościach. Dzięki temu ma dobrze rozwinięte podejście duszpasterskie. Dyplomacja służy duszpasterstwu. Myślę, że abp Parolin dobrze to zrozumiał. Zawsze ceniłem jego dyskrecję, lojalność, pracowitość oraz kapłańskiego ducha - mówił kard. Jean-Louis Tauran.

Matteo Maria Zuppi - "symbol mediacji i pokoju, jest powszechnie doceniany"

To arcybiskup włoskiej Bolonii, który w 2022 roku został przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch. Jest też czołową postacią Wspólnoty Sant'Egidio, a jego "postawa i talenty, bycie symbolem mediacji i pokoju są powszechnie doceniane". Włoskie media opisują go jako kandydata, który mógłby kontynuować reformy pontyfikatu papieża Franciszka, a jednocześnie wyprowadzić Kościół katolicki "z ruchomych piasków, w których grzęźnie przez konflikty z konserwatystami".

Jak dodają włoskie media, Matteo Maria Zuppi jest "autentycznym kapłanem ulicy", działa blisko ubogich i ma wrażliwość duszpasterską podobną do papieża Franciszka. Kardynał przejmuje się także ekologią i sprawami związanymi z ochroną środowiska. Zuppi mówił, że "zbyt często traktujemy środowisko, jakby Ziemia nie była naszym wspólnym domem, jakbyśmy byli tu obcy".

Dwaj Włosi są najczęściej typowani na następcę papieża Franciszka. Poza nimi na giełdzie nazwisk znajdują się także: