Ostatnie spotkanie Jana Pawła II z Benedyktem XVI. Wyjątkowy gest papieża Polaka

Jan Paweł II 16 października 1978 roku został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów. Trzy lata później papież powołał kardynała Josepha Ratzingera na stanowisko Prefekta Kongregacji ds. Nauki i Wiary. Duchowni byli bliskimi współpracownikami.

- Papież Jan Paweł II i Joseph Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, tworzyli doskonały tandem - powiedział w czwartek (5 stycznia) w "Porannej rozmowie" w RMF FM kard. Gerhard Müller, bliski współpracownik i przyjaciel zmarłego papieża-seniora.

Jan Paweł II. "Gdyby nie papież, nie byłoby pontyfikatu Benedykta XVI"

Benedykt XVI o swojej przyjaźni z Janem Pawłem II opowiedział w 2011 roku w rozmowie z niemieckim dziennikarzem Peterem Seewaldem. Wspomniał także o swoim ostatnim spotkaniu z papieżem Polakiem.

- Bardzo cierpiał, a mimo to był przytomny i świadomy. Ale już niczego nie powiedział. Poprosiłem go o błogosławieństwo. Udzielił mi go. Rozstaliśmy się serdecznym uściskiem dłoni i w świadomości, że jest to nasze ostatnie spotkanie - powiedział w rozmowie opublikowanej w książce "Światłość świata", której fragment cytuje "Fakt".

Powiedział również, że Jan Paweł II nie chciał, aby odchodził z urzędu kardynała wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. - Chciał mnie zatrzymać na urzędzie, to oczywiste. Gdy zbliżały się moje 75. urodziny, czyli osiągnięcie wieku, gdy wręcza się dymisję, powiedział do mnie: "Nie musisz pisać rezygnacji, bo chcę cię mieć do końca" - dodał.

- Gdyby Jan Paweł II zgodził się na przejście kard. Ratzingera na emeryturę, nie byłoby pontyfikatu Benedykta XVI - powiedziała w rozmowie z PAP dr Milena Kindziuk, publicystka i autorka książek, cytowana przez portal Dzieje.pl.

Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku o godz. 9:34. Zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Uroczystości żałobne papieża-emeryta rozpoczęły się w czwartek (5 stycznia) o godz. 9:30 w Watykanie.

Zgodnie z wolą Benedykta XVI, na jego pogrzebie były jedynie dwie oficjalne delegacje państwowe - z Włoch i z Niemiec, ojczyzny papieża Ratzingera - poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Na czele tych delegacji stanęli prezydenci obu krajów - Frank Walter Steinmeier z Niemiec i Sergio Mattarella z Włoch.

Pozostali przywódcy, szefowie państw lub rządów, uczestniczyli w uroczystościach, ale w charakterze prywatnym. Do Watykanu przyleciał m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz grupa posłów i senatorów.

Franciszek na pogrzebie Benedykta XVI: Niech Twoja radość będzie doskonała