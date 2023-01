Papież Franciszek na pogrzebie Benedykta XVI: Ojcze, w Twoje ręce powierzamy jego ducha

W Watykanie zakończyły się uroczystości pogrzebowe papieża-seniora Benedykta XVI, którym przewodniczył papież Franciszek. Złożone w cyprysowej trumnie ciało Benedykta XVI zostało przeniesione z Placu do Bazyliki Świętego Piotra. Następnie zostanie ono złożone do grobu w grotach watykańskich, w tym samym miejscu, gdzie pochowany był Jan Paweł II do czasu jego beatyfikacji. Ta część uroczystości będzie miała charkter prywatny.

