Ukraiński generał świętował urodziny tortem w kształcie Rosji. "Do pokrojenia na małe kawałki"

W środę 4 stycznia szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow świętował urodziny. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie wojskowego z nietypowym tortem.

Ukraina. Szef wywiadu z tortem w kształcie Rosji

Budanow obchodził w środę swoje 37 urodziny. Jak podaje profil Fria Ukraina na Twitterze, wojskowy w ramach prezentu otrzymał między innymi tort w kształcie Rosji. "Do pokrojenia na małe kawałki" - pisze grupa. Na tortowej mapie Rosji możemy dostrzec "Republikę Środkoworosyjską", a także dalekowschodnie tereny zaznaczone literą "K".

Niedawno Budanow udzielił wywiadu portalowi LIGA.net. Na biurku wojskowego znalazła się mapa "rozczłonkowanej Rosji" - taka sama jak na wspomnianym torcie. - Kursk, Biełgorod i Kubań są zakreślone czarnym znacznikiem jako część Ukrainy - zauważyli wówczas dziennikarze, dopytywali, czy chodzi o "kolejny etap" odzyskiwania terytoriów.

- Każdy widzi to, co chce zobaczyć. Może to tylko szeroki znacznik. A może nie - odpowiedział Budanow.



Ukraina: szef MSZ o pomocy wojskowej zachodu

Kijów oczekuje na kolejne spotkanie państw zachodu w sprawie dostaw broni. Poinformował o tym szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Jednocześnie przekazał, jakich rodzajów broni najbardziej potrzebują broniący się przed rosyjską agresją ukraińscy żołnierze.

Szef ukraińskiego resortu dyplomacji zaznaczył, że to dostawy kolejnych partii uzbrojenia, będą miały decydujący wpływ na zakończenie wojny. Jak podkreślił, w najbliższym czasie odbyć się ma spotkanie donatorów w formacie Ramstein. Dmytro Kułeba podkreślił, że jego kraj oczekuje na systemy obrony przeciwpowietrznej

Jak zaznaczył, ukraińskie władze będą prowadzić rozmowy o kolejnych dostawach systemów NASAMS, IRIS-T, Crotale. Jak dodał, Ukraina jest zainteresowana także otrzymaniem dodatkowych działek przeciwlotniczych Gepard, Vulcan, jak również przenośnych systemów typu Stinger.

Dmytro Kułeba zaznaczył także że jego kraj potrzebuje także broni pancernej - tutaj wskazał na niemieckie czołgi Leopard. Wśród palących potrzeb wymienił również artylerię, a także pociski do niej.

Według słów szefa ukraińskiego resortu dyplomacji rozpoczęły się przygotowania do przekazania nad Dniepr amerykańskich Patriotów. Amerykańskie władze obiecały baterię tych wyrzutni podczas grudniowej wizyty prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie.

