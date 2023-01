Zełenski ostrzega przed dalszymi atakami Rosji z wykorzystaniem dronów. "Noce mogą być dość niespokojne"

- Od początku roku minęły zaledwie dwa dni, a liczba irańskich dronów zestrzelonych nad Ukrainą to już ponad osiemdziesiąt. Liczba ta może w najbliższym czasie wzrosnąć, ponieważ w nadchodzących tygodniach noce mogą być dość niespokojne - mówił w poniedziałkowym wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Mamy informację, że Rosja planuje przedłużony atak z udziałem "szahedów" [irańskich dronów - red.]. Stawia na wyczerpanie. Na wyczerpanie naszych ludzi, naszej obrony powietrznej, naszego sektora energetycznego. Ale musimy zapewnić – i zrobimy w tym celu wszystko – aby ten cel terrorystów zakończył się niepowodzeniem, jak wszystkie inne - dodał.

Polityk podkreślił, że "rosyjski reżim potrzebuje mobilizujących emocji", "coś, co chcą pokazać swojemu krajowi, aby dalej kłamać, że wszystko idzie 'zgodnie z planem'".

- A naszym zadaniem jest dawać Ukrainie każdego dnia sukcesy, osiągnięcia, nawet małe, ale zwycięstwa nad terrorystami i terrorem. Każdy zestrzelony dron, każdy zestrzelony pocisk, każdy dzień z elektrycznością dla naszych ludzi i minimalne przerwy w dostawie prądu to właśnie takie zwycięstwa - wyliczał.

- Nadszedł czas, kiedy wszyscy zaangażowani w ochronę nieba powinni zachować szczególną ostrożność - zaznaczył.

Wojna w Ukrainie. Atak dronów

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę dronami kamikadze produkcji irańskiej. Co najmniej jedna osoba została ranna.

Alarmy bombowe trwały łącznie cztery godziny. Jak informują władze miasta, Rosjanie atakowali dronami Shahed 136 falami. 20 takich maszyn zostało strąconych. Ułamki jednego z dronów spadły na budynek mieszkalny w lewobrzeżnej dzielnicy Kijowa.

W wyniku ataku zostały uszkodzone obiekty infrastruktury energetycznej i wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. W nocy obrona przeciwlotnicza była aktywna też w innych regionach.

Jak informują ukraińscy wojskowi, w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim zestrzelono co najmniej 6 rosyjskich dronów kamikadze, a także jedną rakietę Ch-59MK2, przeznaczoną do precyzyjnego atakowania celów naziemnych. To kolejny w ciągu ostatnich dni rosyjski atak na ukraińską stolicę i inne miasta za pomocą dronów i rakiet.

