Ukraiński wywiad ma prognozę na najbliższe miesiące. Rosja może stracić nawet 70 tys. żołnierzy

- Według ocen wywiadu wojskowego Ukrainy Rosjanie w przyszłym roku będą starali się kontynuować działania ofensywne. W żadnym z kierunków nie udało im się osiągnąć celu. Rozumieją, że przegrają, ale nie planują zakończenia wojny - stwierdził w rozmowie z portalem RBK-Ukraina Andrij Czerniak z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Czerniak zaznaczył, że ukraiński wywiad nie wie, które terytoria chcą przejmować w najbliższym czasie Rosjanie. Nie wykluczył jednocześnie ruchów z północy lub wschodu.

- Takie działania wroga są spodziewane i nasze wojska są na nie gotowe - mówił przedstawiciel wywiadu. Zdaniem urzędnika Rosjanie będą próbowali utrzymać korytarz lądowy na Krym i przejąć cały obwód doniecki.

- Według szacunków wywiadu wojskowego Ukrainy w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy armia rosyjska może stracić nawet 70 tys. ludzi. A władze kraju okupacyjnego są przygotowane na takie straty - dodał.

Wojna w Ukrainie. Atak dronów

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę dronami kamikadze produkcji irańskiej. Co najmniej jedna osoba została ranna.

Alarmy bombowe trwały łącznie cztery godziny. Jak informują władze miasta, Rosjanie atakowali dronami Shahed 136 falami. 20 takich maszyn zostało strąconych. Ułamki jednego z dronów spadły na budynek mieszkalny w lewobrzeżnej dzielnicy Kijowa.

W wyniku ataku zostały uszkodzone obiekty infrastruktury energetycznej i wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. W nocy obrona przeciwlotnicza była aktywna też w innych regionach.

Jak informują ukraińscy wojskowi, w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim zestrzelono co najmniej 6 rosyjskich dronów kamikadze, a także jedną rakietę Ch-59MK2, przeznaczoną do precyzyjnego atakowania celów naziemnych. To kolejny w ciągu ostatnich dni rosyjski atak na ukraińską stolicę i inne miasta za pomocą dronów i rakiet.

***

