Wietnam. Ratownicy walczą o życie 10-latka, który wpadł do wąskiego słupa o długości 35-metrów

Jak podaje Agencja Reutera, chłopiec wpadł do wąskiego słupa nośnego na placu budowy w sylwestra. W poniedziałek ratownicy przeprowadzili akcję ratunkową, próbując wydobyć 10-latka na powierzchnię. Jak dotąd - bez powodzenia. Do środka wprowadzona została także kamera, jednak nie pomogła ona w ustaleniu dokładnego miejsca, w którym utknęło dziecko.

Wietnam. 10-letni chłopiec utknął w wąskim słupie. Trwa akcja ratunkowa

Według agencji AFP w akcji wzięły udział setki ratowników. - Staramy się, jak najlepiej możemy. Nie możemy jeszcze stwierdzić, w jakim stanie jest chłopiec - powiedział jeden z nich, cytowany przez agencję. 10-latek przestał bowiem odpowiadać na próby kontaktu.

"Próby podniesienia słupa za pomocą dźwigów i koparek jak dotąd nie powiodły się, a ratownicy nie byli w stanie określić pozycji chłopca" - podaje Agencja Reutera. Ratownicy wpompowali do słupa tlen i zmiękczyli ziemię wokół niego. Filar uległ jednak przechyleniu, komplikując wysiłki.



Premier Wietnamu zaapelował o pomoc. Ratownicy próbują uratować 10-letniego chłopca

Ly Hao Nam wpadł do wąskiego na zaledwie 25 centymetrów słupa nośnego o wysokości 35 metrów w sobotę rano. Doszło do tego na placu budowy mostu w wietnamskiej prowincji Dong Thap, prawdopodobnie w czasie poszukiwania przez 10-latka złomu. Dyrektor Departamentu Transportu prowincji, Le Hoang Bao, przyznał w rozmowie z lokalną gazetą, że nie może zrozumieć, jak chłopiec wpadł w tak wąski i wysoki betonowy słup.

W poniedziałek premier Wietnamu Pham Minh Chinh zaapelował do ratowników na szczeblu federalnym o przyłączenie się do działań prowadzonych przez lokalne władze, by uratować chłopca.

