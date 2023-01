28-letni doktorant kryminologii z Washington State University Bryan Christopher Kohberger został zatrzymany w hrabstwie Monroe w Pensylwanii na podstawie nakazu aresztowania za morderstwo pierwszego stopnia, wydanego przez policję w Idaho i Prokuraturę Hrabstwa Latah - informuje CNN. Śledczy wpadli na trop mężczyzny, gdy ustalili, że jest on właścicielem białego samochodu marki Hyundai Elantra, który był widziany niedaleko miejsca zbrodni. Kohberger został zatrzymany po siedmiu tygodniach od czasu popełnienia zbrodni. Obecnie przebywa w więzieniu w północno-wschodniej Pensylwanii, skąd pochodzi.



Idaho. Bryan Christopher Kohberger zatrzymany w związku z podejrzeniem mordowania czworga studentów z Idaho

Policja z Pensylwanii zatrzymała 28-letniego Kohbergera 30 grudnia - był w domu swoich rodziców, gdzie spędzał święta. Główny obrońca hrabstwa Monroe Jason LaBar, który reprezentuje Kohbergera, przekazał, że znaleziono tam również samochód, który był widziany na miejscu zbrodni.

Mężczyzna jest podejrzewany o zamordowanie dwojga 20-latków Ethana Chapina i Xany Kernodle oraz dwóch 21-latek Madison Mogen i Kaylee Goncalves. Wszyscy byli studentami uniwersytetu w Idaho. Ofiary zostały znalezione martwe w swoich łóżkach 13 listopada w małym miasteczku uniwersyteckim Moscow. Zadano im liczne rany kłute, najprawdopodobniej podczas snu. Według ustaleń śledczych Kohberger w listopadzie mieszkał niedaleko miejsca zabójstwa. Na miejscu zbrodni znaleziono również DNA 28-latka - przekazuje CNN.

Idaho. Śledczy ustalają motywy zbrodni Bryana Kohbergera

W związku z tym, że Kohberger w chwili zatrzymania przebywał poza Idaho, prawo stanowe zabrania podania prawdopodobnych motywów morderstwa, zanim mężczyzna nie pojawi się w tamtejszym sądzie. "Zapieczętowane dokumenty sądowe zostaną udostępnione publicznie dopiero po tym, jak Kohberger zostanie przesłuchany w sądzie w Idaho. Nie wiemy, kiedy to może nastąpić" - przekazał rzecznik policji w Moscow kpt. Anthony Dahlinger, cytowany przez "The Washington Post".

Dokumenty, które posiada policja, mają przedstawić, co wydarzyło się w dniu morderstwa oraz jakie mogły być motywy sprawcy. Na razie nie ustalono, czy Kohberger miał jakikolwiek związek ze studentami. Szef policji w Moscow James Fry przekazał 31 grudnia, że policja wciąż ustala nowe szczegóły w sprawie. Obrońca Kohbergera, który będzie go reprezentował w postępowaniu ekstradycyjnym w Pensylwanii, poinformował, że mężczyzna powinien pojawić się w Idaho w ciągu 72 godzin od rozpoczynającego się 3 stycznia postępowania sądowego. LaBar przekazał, że jego klient chce zostać oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Rodzina podejrzanego jest zaskoczona tym, co się dzieje i uważa, że to "nie pasuje do Bryana" - przekazuje CNN.

