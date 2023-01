Prasa sprzed 100 lat o roku 2023: "Kobiety zgolą głowy, cztery godziny pracy i 300 lat życia"

100 lat temu spodziewano się, że ludzie zostaną zwolnieni z ciężkiej pracy do 2023 roku. Zakładano również, że długość życia człowieka zwiększy się nawet do 300 lat, a do tego wszyscy będą piękni. "Do roku 2023 spodziewamy się, że kobiety będą prawdopodobnie golić głowy, a mężczyźni nosić loki" - opisuje prasa z 1923 roku.

