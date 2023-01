Atak rakietowy na lotnisko w Damaszku. Syria oskarża Izrael. Nie żyje dwóch żołnierzy

Zobacz wideo Biden zasnął czy tylko spuścił wzrok? Niezręczny moment na spotkaniu z premierem Izraela

Syryjska armia poinformowała, że do ataku doszło około godz. 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Izrael miał zaatakować z powietrza od strony Jeziora Tyberiadzkiego.

Wystrzelone pociski trafiły w międzynarodowe lotnisko w Damaszku. Zginęło dwóch żołnierzy syryjskich sił zbrojnych. Rakiety miały również spowodować zniszczenia - na kilka godzin port lotniczy został zamknięty.

Jak podaje Reuters, Izrael miał uderzyć w placówkę irańskich sił Ghods i wspieranej przez nie milicji.

Strona izraelska nie potwierdza na razie ataku.

Atak rakietowy na lotnisko w Damaszku

Reuters przypomina, że Syria wstrzymała loty do i z lotniska w Damaszku w czerwcu na prawie dwa tygodnie po tym, jak izraelskie ataki spowodowały rozległe uszkodzenia infrastruktury, w tym pasa startowego i terminala.

Izrael ponownie wystrzelił rakiety w port lotniczy we wrześniu. Uderzył również w drugie co do wielkości lotnisko cywilne w kraju, w Aleppo, wyłączając je z eksploatacji na kilka dni.

Od czasu wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku Izrael przeprowadził setki ataków na terytorium swojego północnego sąsiada. Izraelskie władze przekonują, że jest to konieczne, by powstrzymać ich największego wroga - Iran - przed zdobyciem przyczółka blisko granic Izraela.

