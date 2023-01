Ciało Benedykta XVI zostało wystawione w kaplicy klasztoru Mater Ecclesiae [ZDJĘCIA]

Zdjęcia z kaplicy Mater Ecclesiae, byłym klasztorze na terenie Ogrodów Watykańskich, opublikowało Biuro Prasowe Watykanu. Benedykt XVI spoczywa w czerwonych szatach liturgicznych z mitrą na głowie. W tle widać kardynałów i osoby, które towarzyszyły zmarłemu w jego rezydencji.

W poniedziałek rano ciało papieża-emeryta zostanie przeniesione do bazyliki watykańskiej. Ceremonia będzie miała charakter prywatny. Hołd zmarłemu będzie można oddawać od 9:00 rano, a we wtorek i środę od 7:00.

