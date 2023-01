Ukraina. NASAMS w akcji. W nocy zestrzelono 45 dronów. "Niebo było dobrze strzeżone"

Pułkownik Jurij Ignat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, zwrócił uwagę na skuteczność otrzymanej od zachodnich partnerów broni. "Niebo było dobrze strzeżone. Chcieliśmy też podziękować za pomoc naszym partnerom. To musiał być dla nich sygnał, bo nasi żołnierze ledwo nadążali z przeładowywaniem systemów NASAMS" - podkreślił.

NASAMS to amerykańsko-norweski system krótkiego i średniego zasięgu przeznaczony do zwalczania celów latających, w tym pocisków, rakiet balistycznych czy dronów. Może zwalczać cele na odległość ok. 40 kilometrów. pierwsze systemy tego rodzaju Amerykanie przekazali Ukrainie na początku listopada.

"Rakiety mamy, potrzeba nam więcej systemów"

Ihnat podkreślił, że ukraińscy żołnierze szybko uczą się obsługi najnowocześniejszych rodzajów broni i być może nikt inny nie ma takiego doświadczenia w korzystaniu z systemów ziemia-powietrze.

"Rakiety mamy, potrzeba nam więcej systemów. To kolejny sygnał dla naszych partnerów - jak zręcznie i skutecznie w takich warunkach bojowych nasi specjaliści, szkoleni zaledwie kilka tygodni temu, potrafią posługiwać się sprzętem bojowym produkcji zagranicznej" - mówił rzecznik.

Również wczoraj, w ciągu dnia, agresor podejmował próby ataków z pomocą bezzałogowych aparatów powietrznych - wszystkie zostały udaremnione. Według informacji Ukraińskiego Sztabu Generalnego w ciągu minionej doby Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 31 rakiet, przeprowadzili 12 ataków lotniczych i 70 ostrzałów artyleryjskich.

Celem bombardowań były przede wszystkim obiekty cywilne i infrastruktura regionów czernihowskiego, sumskiego, kijowskiego, chmielnickiego, donieckiego, zaporoskiego, mikołajowskiego i chersońskiego.